На Николаевщине любителям экстрима приготовили сюрприз

В Мигее Николаевской области над Родоновым озером запустили троллей.

С высоты 72 метров любители экстрима смогут спускаться над озером со скоростью 110 км/ч. Длина линии — 457 м. Естественно, такой экстрим стоит денег, передаёт БлинКом.

Испытать все прелести экстремального отдыха жителям и гостям региона можно будет и в будние, и выходные дни. По будням — с 10:00 до 20:00, в выходные с 8:00 до 20:00.

Об этом сообщил Александр Максименко на своей странице в Фейсбук.

«Честно говоря, я думал, что строить туризм в области — это в переносном смысле слова, я не знал, что это конкретно руками брать и строить. В прошлое воскресенье на Кинбурнской косе копали, грузили, пилили…Турист, это все для тебя, наслаждайся, радуйся, ликуй, а ведь есть чему: выспаться в кемпинге, с комфортом отдохнуть у реки, и испытать острые эмоции, спустившись на Троллее над Родоновым озером, и конечно же, полюбоваться озером с обустроенной смотровой площадки», — написал Максименко.