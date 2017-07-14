Названы лучшие сериалы года

14.07.17 17:06Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Одним из лидеров по числу номинаций стал сериал Рассказ служанки - едкая антиутопия о тоталитарном обществе, где ненавидят женщин.

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Эмми, награждение которой состоится 17 сентября.

В категории Лучшая драма представлены сериалы Карточный домик, Рассказ служанки, Лучше звоните Солу, Корона, Очень странные дела, Это мы и Мир Дикого Запада.

За статус лучшей комедии будут бороться Черная комедия, Атланта, Мастер не на все руки, Американская семейка, Кремниевая долина, Несгибаемая Кимми Шмидт и Вице-президент. Лучшей актрисой может стать Элизабет Мосс (Рассказ служанки), Кери Рассел (Американцы), Эван Рэйчел Вуд (Мир Дикого Запада), Виола Дэвис (Как избежать наказания за убийство) и Робин Райт (Карточный домик).

На звание лучшего актера претендуют Энтони Хопкинс (Мир Дикого Запада), Мэттью Риз (Американцы), Боб Оденкерк (Лучше звоните Солу), Кевин Спейси (Карточный домик), Лив Шрайбер (Рэй Донован) и Стерлинг Браун и Майло Вентимилья (Это мы).

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