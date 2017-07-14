Определены лучшие города для путешествий

Путешественники назвали 15 лучших городов мира. Лучшим туристическим направлением признали мексиканский город Сан-Мигель-де-Альенде.

Об этом говорится в рейтинге крупнейшего журнала о путешествиях Travel+Leisure. Исторический центр Сан-Мигель-де-Альенде входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гостям города рекомендуют осмотреть церковь святого Михаила Архангела 17 века, здание бывшей текстильной фабрики и бар отеля Rosewood San Miguel de Allende, откуда открывается один из лучших видов на город.

Второе место в рейтинге из 15 позиций досталось Чарльстону в Южной Каролине. Город примечателен фортом Самтер, с битвы за который началась Гражданская война между Севером и Югом.

Замыкает тройку населенный пункт Чиангмай в Таиланде. Это крупнейший город на севере азиатского королевства. Он известен как древний культурный центр страны, там располагается более 300 буддийских храмов.

Далее следуют японский Киото, Флоренции, мексиканская Оахака, въетнамский Хойан, Кейптаун в ЮАР, индонезийский Убуд, Луангпхабанг в Лаосе, Санта-Фе, Рим, Сиемреап в Камбодже, индийский Удайпур и Барселона.