Jaguar представил новый кроссовер E-Pace

Автомобиль появится в продаже в начале следующего года.

Jaguar представил в Лондоне компактный кроссовер E-Pace, который поступил в продажу в начале 2018 года, передает Telegraph.

Вторая модель линейки E-Pace построена на платформе Range Rover Evoque и достигает 4,4 метра в длину при колесной базе в 2,68.

Новый Jaguar - это купе-кроссовер с покатой линией крыши и мускулистыми расширенными задними крыльями. Фирменная решетка радиатора Jaguar расположилась между раскосыми диодными фарами.

Объем багажника довольно большой для авто таких размеров - 577 литров. Базовая комплектация включает мультимедийную систему и Wi-Fi.

Jaguar E-Pace 2018 также получил системы автоматического торможения, распознавания дорожных знаков и слежения за усталостью водителя.

Купе-кроссовер выйдет с двухлитровыми двигателями с турбонаддувом семейства Ingenium. Бензиновый E-Pace обладает мощностью до 300 лошадиных сил., а дизельный до 240. На выбор предложены 6-ступенчатая механическая и 9-ступенчатая автоматическая КПП.

Самый мощный кроссовер Jaguar E-Pace 2018 разгоняется до 100 километров в час за 6,4 секунды. Максимальная скорость - 243 километра в час.

Базовая 150-сильная версия стоит от 34 950 евро, а вот 300-сильный вариант обойдется минимум в 52 850 евро.