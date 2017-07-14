Когда выгоднее покупать мебель

Принято считать, что мебель является внесезонным товаром. Однако это не так – и на нее бывает рост спроса. Мы расскажем, когда покупать мебель с пользой не только для дела, но и кошелька

Горячий сезон

Умная техника для кухни: эволюция в действии Запланировав смену интерьера, мы ломаем голову, где найти качественную мебель по приемлемым ценам, даже не задумываясь о том, что вписаться в бюджет нам может не позволить время. В идеале, когда неподалеку есть мебельный салон, и Вы можете периодически его посещать, и следить за скидками и акциями. Если вы решили купить новый диван осенью или в конце лета, не удивляйтесь, что цена на него будет на пике. Это время на рынке мебели считается подъемом, и связан он лишь с одним – завершением сезона ремонтов.

У детской мебели своя горячая пора – ее, как правило, покупают к учебному году. А потому низких цен на стол или шкафы накануне 1 сентября можно не ожидать.

Для коммерческой мебели сезон – весна и осень. Именно на это время большинство ресторанов и офисов планируют смену интерьера.

С садовой мебелью все просто – ее по хорошей цене можно купить в сентябре, но никак не в мае. Причем сэкономить в несезон можно до 30 %.

Экономим правильно

Впрочем, выгодно приобрести мебель можно и не дожидаясь несезона. Вот правила, которые всегда помогут сэкономить.

Следите за распродажами

ТОП-5 вещей, которые всегда должны быть в идеальной чистоте Каждый уважающий себя мебельный салон периодически устраивает акции и дарит скидки на определенные модели без привязки ко времени. Это может быть связано с чем угодно: от распродажи товара в связи с переездом до ликвидации прошлой коллекции. Новогодние скидки, акции к 8 Марта и Рождеству – поводов для приятных цен хоть отбавляй.

Часто «сэйлы» устраивают и сами производители. Здесь главное – это дело не проворонить. Задумав обновить мебель, просматривайте ассортимент и мониторьте цены, подпишитесь на рассылку понравившегося магазина. Так вы первыми узнаете о грядущих акциях и скидках и вполне вероятно, сможете неплохо сэкономить.

Заказывайте у производителя

Покупка мебели на фабрике или в ее фирменном магазине будет всегда удачнее, нежели та, что вы совершите у посредников. Стоимость здесь регулируют сами, а потому риск нарваться на наценку уменьшается в разы.

«Уходите» в Интернет

Идеи для хобби: стринг-арт Здорово сэкономить на покупке мебели помогут интернет-магазины. Цены в них до 25 % ниже. Никакого секрета здесь нет – многие из них работают напрямую с поставщиками, даже не имея склада и торгового зала, а соответственно, не несут потери, связанные с арендой и содержанием больших площадей, оплатой работы наемных сотрудников. А экономя сами, интернет-магазины помогают экономить и нам.

Покупайте в моллах

Выгодно обновить интерьер помогут и торговые центры. В них часто проводят акции и предлагают бесплатную доставку мебели и ее подъем на этаж. Поверьте, это не мелочь – если вам нужно занести громоздкий диван на 9 этаж, а лифт не может его вместить или не работает, сумма доставки до квартиры возрастет на несколько сотен гривен.

А еще сохранить семейный бюджет можно, выбрав мебель из ассортимента некомплекта или товаров с дефектами. Другой вопрос, готовы ли вы на такие жертвы.

Сравнивайте цены

Превращаем дачу в сказку: 15 идей для летнего домика (фото) Не пожалейте времени, потраченного на мониторинг цен разных магазинов. Вы его окупите с лихвой – в каждом из них своя наценка на товар одного и того же производителя. Вы удивитесь, но только таким образом можно сэкономить до 10 % стоимости мебели. А если это многофункциональный диван или шкаф-купе с качественной раздвижной системой, сумма получится весьма внушительной.

Торгуйтесь!

И, конечно, сэкономить всегда поможет проверенный не одним поколением способ – торгуйтесь! Как правило, мебельные салоны охотно предлагают скидку в 3-5 %. В крайнем случае, вам дадут дисконт. А это значит, что последующие покупки пройдут для вашего семейного бюджета менее болезненно.