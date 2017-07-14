В День взятия Бастилии на Тур-де-Франс николаевец Гривко обогнал лишь двоих

На 13-м этапе легендарной велогонке Тур-де-Франс, которая проходила в День взятия Бастилии, триумфует Франция.

Гонщик Уоррен Барги к радости своих соотечественников выиграл этот этап. Он на финише сумел опередить знаменитого испанца Контадора и опытного колумбийца Кинтану, передаёт КорреспонденТ.net

Единственный украинец в Гранд-туре Андрей Гривко этот этап может занести себе в пассив – 174-е место из 176 финишировавших.

Тур-де-Франс. 13- тур. Сен-Жирон-Фойкс. 101 км 1. У. Барги (Франция, Team Sunweb) - 02: 36, 29') 2. Н. Кинтана ( Колумбия, Movistar team ) – то же время 3. А. Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – то же время 174… Андрей Гривко (Украина, Астана), + 21'05'' Всего 176 гонщиков.

Тур-де-Франс. После 13 этапов. Генеральная классификация. 1. Ф. Ару (Италия, Астана) – 55:30' 06' 2. К. Фрум (Великобритания, Team Sky) - + 00' 06' 3. Р. Барде (Фарнция, AG2R La Mondiale) - + 00' 25' 139… Андрей Гривко (Украина, Астана), + 02:07' 25''

Осталось 176 гонщиков.

Завтра на Большой Петле дистанция в 181 километр, это дистанция затяжных отрывов.