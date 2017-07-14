Как победить зависимость от смартфона: интересные советы

Чтобы дать своей психике отдохнуть от информации, нужно оградить себя от гаджетов. Ведь зависимость от них провоцирует нарушение сна, взволнованность, стресс, снижение самооценки и даже депрессию. В связи с этим, специалисты рекомендуют воспользоваться этими нехитрыми методами.

Ограничьте себя во времени.

Иногда желание быстро просмотреть новости в социальных сетях затягивается на час. Установите таймер на 5-10 мин, после сигнала которого откладывайте смартфон.

Держите дистанцию.

Кладите телефон как можно дальше, тем самым искореняя привычку спать рядом с ним, носить его в кармане и даже брать его в ванную.

Выключайте телефон на час.

Таким образом, у вас появится свободное время для чтения или приятной прогулки.

Оцените себя со стороны.

Вы, наверняка, замечали, как во время обеда с друзьями или коллегами люди не могут оторваться от своих телефонов. Не примыкайте к их числу.

«Зачистите» приложения.

Если у вас в смартфоне установлены приложения сомнительной важности, в то же время отбирающие много времени — удалите их.