Ученые назвали существо, которое доживет до «конца света»

Чтобы оценить пределы выживаемости видов на Земле, ученые выяснили, насколько страшны возможные космические катаклизмы самому неприхотливому существу на нашей планете — микроскопическим беспозвоночным тихоходкам.

Тихоходки, самые выносливые существа на Земле, способны дожить до «конца света», когда Солнце полностью исчерпает запасы водорода, превратится в красного гиганта и поглотит Землю, заявляют британские ученые.

«Если мы не создадим систем планетарной обороны, люди будут оставаться крайне уязвимым видом животных. Даже небольшие изменения в условиях обитания могут погубить нас. С другой стороны, тихоходки практически неуязвимы для таких угроз. Возможно, что и на других планетах есть примеры столь же живучих существ. Если на Земле есть тихоходки, то кто знает, что может обитать в глубинах космоса?» — заявил Альвес Батиста (Alves Batista) из Оксфордского университета (Великобритания).

В 2007 году ученые совершили удивительное открытие, анализируя данные, собранные российским биоспутником «Фотон-М3»: оказалось, что тихододки, небольшие беспозвоночные, дальние родичи раков и насекомых, способны выживать очень долгое время в открытом космосе и даже размножаться в условиях полной невесомости и отсутствия пищи и воды.

Когда ученые начали подсчитывать и изучать гены тихоходок, их ожидал большой сюрприз – более 6,5 тысячи участков ДНК из 38 тысяч генов (18%) были «позаимствованы» ими у других организмов. Большая часть получена от бактерий-экстремофилов, но при этом в геноме тихоходок также присутствуют гены растений, грибов и архей. Недавно ученые обнаружили, что клетки тихоходок содержат в себе уникальные белки, защищающие их от смертельных доз радиации.

Батиста и его коллеги, опираясь на известные нам данные об их биологии и о том, какие космические катаклизмы могут угрожать Земле, решили выяснить, какие космические или земные опасности могут уничтожить тихоходок.

Ученые рассматривали три основных типа угроз для жизни на Земле – падение крупных астероидов, взрывы сверхновых и гамма-вспышки. Как показали расчеты, ни одно из этих событий не сможет ухудшить условия нашей планете на до такой степени, что на ней не останется даже тихоходок.