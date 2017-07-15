В Instagram объявили конкурс на лучшую короткометражку

15.07.17 14:35Сколько просмотров этой статьи80Сколько комментариев этой статьи0

Администрация популярной социальной сети Instagram объявила конкурс на лучшую короткометражку для пользователей.

Пользователям, чтобы принять участие в конкурсе от Instagram, нужно снять и смонтировать полноценный короткометражный фильм длительностью не больше одной минуты. Затем просто загрузить видео на своей странице в социальной сети с хештегом #TIFFxInstagram, а также заполнить специальную форму на сайте.

Конкурс короткометражек вообще имеет двух учредителей – это Instagram и Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF). Лучший короткометражный фильм 2017 года выберут в рамках TIFFxInstagram Shorts Festival.

Свои видео участники должны обязательно отметить хештегом #TIFFxInstagram. Заявки будут приниматься до 30 июля.

Оценивать работы сетевых режиссеров будут киноэксперты, среди которых французская актриса Изабель Юппер, звезда оскароносного фильма «Лунный свет» Аштон Сандерс, индийский режиссер Каран Джохар и другие.

Как сообщает издание, победителей, по результатам оценок жюри, объявят уже 21 августа. Вознаграждением за лучшие работы станет приглашение их авторов на Международный кинофестиваль в Торонто, который состоится в сентябре. Там, авторы лучших короткометражек получат возможность встретится с выдающимися персонами в кинематографе современности.

Отметим, что конкурс проходил и в прошлом году. Тогда среди лучших были работы Мухамеда Абдаллаха из Туниса, который снял короткометражку «Надежда» и Ивана Эррера из Доминиканской Республики, который показал ролик «La Pasión Original».

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