Honda и Disney рассекретили минивэн для Минни Маус

Концерн Honda и знаменитая корпорация Disney представили необычный минивэн, созданный на базе автомобиля Honda Odyssey и посвященный мультипликационному герою Минни Маус.

Свою уникальную машину разработчики нарекли Минни-вэн (Minnie Van). Необычный минивэн покрасили в розовый тон в крупную белую горошину.

Крышу машины украшают большие мышиные ушки и бант розового цвета, который показывает, что это машина для Минни Маус.

Причём, изменился не только экстерьер машины, также обновился салон. Полностью интерьер пока не показали, но разглядывая фотографии можно приметить, что передняя панель служит подставкой для цветов в горшке, а сзади появились розовые подушечки.

Сегодня, 15 июля, на мероприятии Disney D23 Expo, которое проводится в калифорнийском Анахайме, соститься дебют эксклюзивного Минни-вэна. Уникальная машинка будет участником детского показа мод Minnie's Style, на котором не первый год демонстрируют костюмы мышки Минни.