Здоровый мозг обнаружен в голове 1000-летней мумии буддийского монаха

Монахи монастыря Динхуэй в Вуане, который расположен в провинции Хэбэй на севере Китае, пожелали просканировать хранящуюся здесь и почитаемую мумию мастера Цы Сяня.

Недавно ее даже позолотили в знак высочайшего уважения, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru.

Томографию мумии делали, что называется, на дому - прямо в монастыре.

Что двигало монахами, неизвестно - возможно, любопытство. Мол, что там внутри? Но медики охотно согласились. Недавно - 8 июля 2017 года - они привезли в храм аппаратуру и сделали мумии компьютерную томографию. Шокированы были все - и медики, и монахи, и журналисты, и паломники, собравшиеся поглазеть на исследования. Томография выявила, что кости, суставы и зубы у 1000-летнего Цы Сяня как у живого. Неизменным сохранился и мозг.

Невероятное зрелище! - так охарактеризовал увиденное доктор У Юнцин (Dr Wu Yongqing), проводивший сканирование.

Мастер Цы Сянь был родом из Индии, в конце первого тысячелетия нашей эры отправился в Китай проповедовать и распространять буддизм. В чем сильно преуспел, обзавелся многочисленными последователями и учениками, которые и сделали из него мумию - после смерти, естественно.

Мумия считалась утерянной, пока ее не нашли спрятанной в пещере в 70-е годы прошлого века.

Каким образом ткани мумий буддийских монахов веками сохраняются в "здоровом" состоянии, неизвестно. Науке не известно. А буддисты считают, что они - эти монахи - и не мумии вовсе. Потому что не умерли, а впали в спячку - вошли в состояние самадхи. Из которого однажды могут и выйти.