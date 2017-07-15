Власти Египта закрыли пляж в Хургаде

15.07.17 16:04Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Администрация Хургады, где в пятницу было совершено нападение на иностранцев, закрыла в пятницу общественный пляж, расположенный рядом с местом преступления.

По имеющейся информации, распоряжением губернатора провинции Красное море четвертый общественный пляж города Хургады закрыт на неопределенное время. По приказу губернатора на нем "в кратчайшие сроки должны быть оборудованы входы, соответствующие нормам обеспечения безопасности, и установлены заграждения, не позволяющие проникать на него посторонним лицам", передает Day.Az.

Накануне в Хургаде в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. По предварительным данным следствия, преступник проник на территорию отеля со стороны моря, используя общественный городской пляж.

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