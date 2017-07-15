Обнародован список самых богатых музыкантов

Американское издание Billboard назвало самых высокооплачиваемых музыкантов за 2016 год

Рейтинг Billboard's Top 50 Money Makers of 2016 доступен по ссылке, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Список возглавляет американская певица Бейонсе с доходом в 62,1 миллиона долларов. Такую сумму исполнительнице удалось заработать благодаря выходу альбома Lemonade и мировому туру в его поддержку.

С разрывом в 20 миллионов на втором месте оказалась американская хард-рок-группа Guns N' Roses. Участники команды заработали 42,3 миллиона долларов, чему они также обязаны гастролям, которые начались в апреле 2016-го и продолжаются до сих пор.

Тройку лидеров завершает американский рок- и фолк-музыкант Брюс Спрингстин, отставая от Guns N' Roses на 100 тысяч долларов. Артист выпустил юбилейный бокс-сет в конце 2015 года и отправился в турне.

В десятку также вошли канадский рэпер Дрейк, британская певица Адель, английский поп-рок-коллектив Coldplay, канадский певец Джастин Бибер, американские кантри-артисты Люк Брайан и Кенни Чесни, американский рэпер Канье Уэст.

В мае были названы самые богатые рэперы по состоянию на 2017 год. Первое место занял хип-хоп-исполнитель Шон Комбс, известный под псевдонимом Diddy.