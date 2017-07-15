ТОП-10 самых известных запрещённых книг в мире

Каждая книга, которая рассчитана на широкую аудиторию, рано или поздно проходила цензуру. Какими бы не были её темы будь-то политика, религия или фантастика, цензура рано или поздно клеймила незадачливого автора. Однако запретный плод сладок и авторы почти всегда находили возможность обойти цензурный запрет и порадовать читателей.

«Цветы лиловые полей»

«Я смотрю на Софию и не понимаю, почему она до сих пор жива. Они вскрывают её череп, ломают её ребра. Отрывают ей нос. Ослепляют её на один глаз. Она распухает с головы до ног. Её язык становится больше моей руки, он торчит между зубами как кусок резины. Она не может говорить. И она зеленеет, как баклажан».

Роман Элис Уокер «Цветы лиловые полей» повествует о чернокожей девушке Селии, которая рассказывает о своей жизни в письмах к Богу. Селию изнасиловал отчим, её бил муж, который был намного старше, и вообще она была очень одинока. Книга показывает жестокий мир глазами чернокожей женщины. Роман был запрещён из-за крайне натуралистичных сцен насилия, интереса автора к расовому вопросу и истории Африки, человеческой сексуальности, а также проблеме отношений человека и Бога.

«Я знаю, отчего поёт птица в клетке»

«Если процесс взросления причиняет такую боль чернокожей девочке-южанке, то осознание своей никчёмности ощущается как ржавая бритва у горла. Это ещё одно оскорбление».

Этот автобиографический роман о ранней жизни Майи Энджелоу. Он рассказывает о том, как можно преодолеть травмы жизни и расизм силой духа и любовью к литературе. Энджелоу описала свою жизнь с трёх до семнадцати лет в городе Стампс, Арканзас. Произведение начинается с раннего детства героини, когда она жила со старшим братом, а заканчивается тем, что Майя становится матерью. Энджелоу акцентирует внимание на остром вопросе расовой ненависти и нечеловеческой жестокости. Книга была запрещена из-за обилия откровенных сцен насилия, гомосексуализма и бранной лексики.

«Убить пересмешника»

«… — И потому надо было вмешаться восьмилетнему ребёнку, чтобы они опомнились, так? — продолжал Аттикус. — А ведь это что-нибудь да значит, если стадо диких зверей всё-таки можно остановить, ибо в последнем счёте они всё же люди. М-да, может быть, нам нужны полицейские-дети…»

Опубликованный в 1960 году, роман Ли Харпер «Убить пересмешника» быстро стал популярен и в конце концов получил Пулитцеровскую премию. Такой невероятный успех позволил ему называться классикой американской беллетристики. Книга знаменита своим юмором и в то же время серьёзным подходом к сложным вопросам расизма, насилия и потери невинности. Многие видят в центральном персонаже романа, Аттикусе Финче, героя как в моральном, так и в расовом отношении. Однако вокруг книги много раз вспыхивали различные споры, особенно из-за расовых стереотипов и предрассудков, а также поднимаемых вопросов физического и сексуального насилия и грубого языка.

«О дивный новый мир»

«Мы с величайшей лёгкостью можем сотворить сколько угодно новых. Нарушение же принятых норм ставит под угрозу нечто большее, чем жизнь какой-то особи, наносит удар всему Обществу».

Широко известный роман Олдоса Хаксли повествует о наркотическом, отупевшем и воистину стадном обществе. Действие книги происходит в будущем, но оно лишено всяческой надежды для грядущих поколений. Роман изображает пародию на утопическое общество, полон презрения к молодежи и продиктованной рынком культуре. Книга была запрещена из-за темы наркотиков, сексуальности и самоубийства. В романе все психологические проблемы решаются безвредным наркотиком, а порнографические фильмы раздаются повсюду, как бесплатные конфеты. Вплоть до 1993 года «О дивный новый мир» жёстко критиковался за пессимизм и слишком сильное подчеркивание негативных сторон жизни.

«1984»

«Вы никогда не будете способны на обыкновенное человеческое чувство. Внутри у вас все отомрёт. Любовь, дружба, радость жизни, смех, любопытство, храбрость, честность — всего этого у вас уже никогда не будет. Вы станете полым. Мы выдавим из вас всё до капли — а потом заполним собой».

«1984» – роман об исключительно безнадёжном будущем, к которому стремится общество. В этом мире нет свободы воли, истины или конфиденциальности. Роман Джорджа Оруэлла был запрещен Американской литературной ассоциацией из-за «мрачного предвосхищения тоталитарного правительства и цензуры». Многие считают, что роман, затрагивающий аморальные темы, был прокоммунистическим. Сюжет построен вокруг идеи «Большого Брата», которая всё еще популярна в современной культуре. Книга также осуждалась за откровенно сексуальные темы.

«Лолита»

«…Если попросить нормального человека отметить самую хорошенькую на групповом снимке школьниц или гёрлскаутов, он не всегда ткнёт в нимфетку. Надобно быть художником и сумасшедшим, игралищем бесконечных скорбей, с пузырьком горячего яда в корне тела и сверхсладострастным пламенем, вечно пылающим в чутком хребте…»

Роман Владимира Набокова, написанный в 1955-м году, раскрывает извращённое сознание Гумбер Гумберта, высокообразованного человека со склонностью к педофилии и крайней одержимостью «нимфетками» — девочками в возрасте около 12 лет. «Лолита» впервые появилась во французской порнографической прессе после того, как её четырежды отклонили разные издательства, но вскоре была запрещена во Франции за крайнюю непристойность. Книгу также не допустили до прилавков в Южной Африке, Новой Зеландии, Англии и Аргентине. Однако в США её никогда официально не запрещали, потому что в то время сексуальность и подростковый секс не выходили за рамки нормы. В любом случае, большинство стран жёстко критиковали «Лолиту» за откровенное изображение сексуальных отношений между ребёнком и взрослым.

«Над пропастью во ржи»

«…Вообще я в этих сексуальных делах плохо разбираюсь. Никогда не знаешь, что к чему. Я сам себе придумываю правила поведения и тут же их нарушаю. В прошлом году я поставил себе правило, что не буду возиться с девчонками, от которых меня мутит. И сам же нарушил это правило — в ту же неделю, даже в тот же вечер, по правде говоря…»

Этот бестселлер Дж. Д. Сэлинджера вышел в 1951 году. Роман повествует о трёх днях из жизни 16-летнего мальчика. Это истинное выражение подростковой депрессии и бунта против взрослых. Многие критикуют книгу из-за страха того, что некоторые тинейджеры будут брать пример с главного героя, Холдена. Споры вокруг «Над пропастью во ржи» начались в 1960 году, когда директор школы уволил учителя за изучение романа в старших классах. Во многих штатах страны литературное произведение до сих пор является предметом дискуссий: кто-то утверждает, что книга направлена против белых, другие настаивают, что она слишком много внимания уделяет слэнгу, сексу, насилию и подвергает сомнению общепринятую мораль.

Серия книг о Гарри Поттере

Самая успешная серия детских книг рассказывает о приключениях волшебника по имени Гарри Поттер и его друзей, Рона и Гермионы. Главная тема фэнтезийного цикла — борьба против воплощения зла, Лорда Волдеморта, убившего родителей Гарри. Со дня выхода первой книги в 1997 году вся серия находилась под пристальным вниманием. В 2001-м родители по всему миру обвиняли «Гарри Поттера» в пропаганде колдовства, насилия, оккультизма и чёрной магии. Даже сейчас серия порой жёстко критикуется по тем же самым причинам.

«Кандид»

«…– Как! У вас нет монахов, которые всех поучают, ссорятся друг с другом, управляют, строят козни и сжигают инакомыслящих?…»

Великая книга великой сатиры! «Кандид» — это классический французский роман, высмеивающий всё, что считалось священным в эпоху Просвещения: церковь, философов, армии и правителей. При помощи сатирических приёмов и ироничных фраз Вольтер всего лишь попытался показать героя, который старается найти лучший из возможных миров, проходя через некоторые из самых ужасных вещей, что могут случиться с человеком. Сразу после выхода из печати, Большой женевский совет запретил эту книгу, но в тот же год было продано более 30 000 экземпляров.

«Приключения Гекльберри Финна»

«Я же всегда знал, что нутром Джим – самый что ни на есть белый человек, и потому таких слов от него и ожидал, и теперь говорить было больше не о чем, и я сказал Тому, что привезу сюда доктора».

Книга Марка Твена была запрещена во многих различных местах со дня своей публикации. Это история о мальчике по имени Гек и беглом рабе Джиме, которые путешествовали вниз по реке Миссиссипи, пытаясь сбежать от «цивилизации». В США повесть запретили в 1885 году, через год после выхода книги в свет, сначала из-за использования слэнга, что тогда считалось унизительным. Со временем акцент критиков сместился в сторону использования слова «Н» («ниггер» или «негр») более 200 раз. Но, несмотря на неумолкающие дискуссии, многие из самых знаменитых писателей, таких, как Эрнест Хэмингуэй, признают эту повесть шедевром литературы, так же, как и многие читатели по всему миру.