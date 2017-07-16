Туристические Мигию и Грушевку планируют связать навесным пешеходным мостом

16.07.17 13:17Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Николаевская областная власть планирует связать туристические села Мигия и Грушевка в Первомайском районе пешеходным мостом.

Об этом на открытии комплекса «Протичанська скеля» сообщил депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа, передаёт Свідок.info

Анонсируя мероприятия, которые будут проведены в рамках расширения туристического комплекса, Талпа сообщил о необходимости строительства такого моста.

«Я никогда не анонсирую свои планы. Но в этот раз я бы хотел отметить, что мы еще не сделали, однако планируем выполнить. В будущем мы обязательно построим сцену, на которой будут выступать наши детки с района, с наших сел и области. Мы построим деревянный амфитеатр, кинотеатр под открытым небом. Мы хотим, чтобы со всей области и страны сюда приезжали люди и отдыхали здесь», - перечислил депутат.

Среди запланированных расширений имеется место и навесному пешеходному мосту. «Сегодня я предлагаю Алексею Юрьевичу и Виктории Викторовне, чтобы они присоединились и в рамках областного бюджета поучаствовали в обустройстве пешеходного моста от Мигии до Грушевки. Это то, что сегодня нужно и местным жителям, и туристам. Если мы два маршрута соединим навесным пешеходным мостом – это будет очень хорошо», - обратился Талпа к главе Николаевской ОГА Савченко и главе облсовета Москаленко.

Ответ губернатора не заставил долго ждать.

«Тут присутствует руководитель нашего управления молодежи и туризма. Пусть готовит документы – я в понедельник подпишу… Мы должны объединить эти два исторических и культурных центра», - резюмировал Алексей Савченко.

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