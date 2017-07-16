В Николаеве верблюд истекал кровью

16.07.17 14:19Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Николаевцы в зоопарке увидели лежащего на земле верблюда с раной в животе.

Об этом на своей странице в Facebook написала Альбина Кучеренко, передает Николаевские известия.

«Здравствуйте! 15.07.2017, в субботу, сегодня, были в Николаевском зоопарке. Ужаснулись безразличием персонала на замечание о том, что верблюд в вольере лежит, в животе у него открытая рана, вороны подлетают и клюют мясо заживо! Все животные болеют и умирают, но не оказывать медпомощь, оставить страдать на обозрение детей — это жестоко!», — написала Альбина.

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