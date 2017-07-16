02.07.17 17:262790
Оголошується обласний конкурс «Оркестрів звуки чарівні»
|16.07.17 15:07
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Миколаївський центр народної творчості запрошує подавати заявки.
Миколаївський центр народної творчості запрошує подавати заявки.
Жива музика… Скільки найпотаємніших струн душі одночасно торкаються її чарівні звуки. Й у вирі новітніх технологій ніщо не може замінити її цілющих вібрацій. Усіх шанувальників краси живого звуку запрошуємо на обласний конкурс духових оркестрів «Оркестрів звуки чарівні». Надішліть заявку й ласкаво просимо у прекрасну подорож світом музики, народженої із самого серця.
Де й коли
28 жовтня, об 11:00, Миколаївський міський палац культури «Молодіжний» (вул. Театральна, 1).
Початок реєстрації о 10:00.
Хто бере участь у конкурсі
Дитячі, дорослі, змішані духові оркестри або ансамблі, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.
Програма та умови проведення
Конкурс проводиться в номінаціях:
дитячі духові оркестри/ансамблі;
дорослі духові оркестри/ансамблі;
змішані духові оркестри/ансамблі.
Учасники конкурсу презентують програму з двох творів:
марш;
твір за власним вибором: класичні та сучасні твори, попурі, танцювальні та естрадно-джазові п’єси.
Тривалість виступу — до 10 хвилин.
Хто бере на себе витрати
Проїзд — за кошти сторони, що відряджає.
Куди подавати заявку на участь у конкурсі
Заявки надсилайте до 15 жовтня 2017 року на адресу ocnt.mk@gmail.com чи відправте факс (0512) 37-59-35.
Якщо виникнуть питання, телефонуйте методисту: (0512) 37-59-28, (067) 292-56-24 — Обревко Іван Іванович.