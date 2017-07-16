Оголошується обласний конкурс «Оркестрів звуки чарівні»

16.07.17 15:07Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Миколаївський центр народної творчості запрошує подавати заявки.

Жива музика… Скільки найпотаємніших струн душі одночасно торкаються її чарівні звуки. Й у вирі новітніх технологій ніщо не може замінити її цілющих вібрацій. Усіх шанувальників краси живого звуку запрошуємо на обласний конкурс духових оркестрів «Оркестрів звуки чарівні». Надішліть заявку й ласкаво просимо у прекрасну подорож світом музики, народженої із самого серця.

Де й коли

28 жовтня, об 11:00, Миколаївський міський палац культури «Молодіжний» (вул. Театральна, 1).

Початок реєстрації о 10:00.

Хто бере участь у конкурсі

Дитячі, дорослі, змішані духові оркестри або ансамблі, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

Програма та умови проведення

Конкурс проводиться в номінаціях:

дитячі духові оркестри/ансамблі;

дорослі духові оркестри/ансамблі;

змішані духові оркестри/ансамблі.

Учасники конкурсу презентують програму з двох творів:

марш;

твір за власним вибором: класичні та сучасні твори, попурі, танцювальні та естрадно-джазові п’єси.

Тривалість виступу — до 10 хвилин.

Хто бере на себе витрати

Проїзд — за кошти сторони, що відряджає.

Куди подавати заявку на участь у конкурсі

Заявки надсилайте до 15 жовтня 2017 року на адресу ocnt.mk@gmail.com чи відправте факс (0512) 37-59-35.

Якщо виникнуть питання, телефонуйте методисту: (0512) 37-59-28, (067) 292-56-24 — Обревко Іван Іванович.

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