Оголошується обласний конкурс «Оркестрів звуки чарівні» Миколаївський центр народної творчості запрошує подавати заявки. Жива музика… Скільки найпотаємніших струн душі одночасно торкаються її чарівні звуки. Й у вирі новітніх технологій ніщо не може замінити її цілющих вібрацій. Усіх шанувальників краси живого звуку запрошуємо на обласний конкурс духових оркестрів «Оркестрів звуки чарівні». Надішліть заявку й ласкаво просимо у прекрасну подорож світом музики, народженої із самого серця. Де й коли 28 жовтня, об 11:00, Миколаївський міський палац культури «Молодіжний» (вул. Театральна, 1). Початок реєстрації о 10:00. Хто бере участь у конкурсі Дитячі, дорослі, змішані духові оркестри або ансамблі, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування. Програма та умови проведення Конкурс проводиться в номінаціях: дитячі духові оркестри/ансамблі; дорослі духові оркестри/ансамблі; змішані духові оркестри/ансамблі. Учасники конкурсу презентують програму з двох творів: марш; твір за власним вибором: класичні та сучасні твори, попурі, танцювальні та естрадно-джазові п’єси. Тривалість виступу — до 10 хвилин. Хто бере на себе витрати Проїзд — за кошти сторони, що відряджає. Куди подавати заявку на участь у конкурсі Заявки надсилайте до 15 жовтня 2017 року на адресу ocnt.mk@gmail.com чи відправте факс (0512) 37-59-35. Якщо виникнуть питання, телефонуйте методисту: (0512) 37-59-28, (067) 292-56-24 — Обревко Іван Іванович. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама