Илон Маск запустил загадочный сайт

16.07.17 15:56Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск запустил загадочный вебсайт - x.com.

Как сообщается, на сайте пока не опубликовано ничего, кроме буквы "x".

Когда Маск был одним из основателей PayPal, он уже владел этим доменом. В начале этого месяца Маск приобрел его обратно. Сумма сделки неизвестна, сообщает Gizmodo.

Предприниматель пообещал, что скоро "поправит" сайт. Это может стать новым проектом Илона Маска, но точно этого пока никто не знает.

Напомним, ранее Маск опубликовал первые фото новой, третьей серийной модели электромобиля Tesla, который только сошел со сборочного конвейера.

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