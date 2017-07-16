В Херсонской области ученые вырастили "рисовый" портрет Шевченко и установили рекорд

Портрет украинского писателя Тараса Шевченко, созданный из риса на поле в Херсонской области, имеет площадь 1370 кв. м – это рекорд Украины в категории "Наука и технологии".

В Херсонской области на поле из риса вырастили портрет украинского писателя Тараса Шевченко. Об этом сообщила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Этот портрет Шевченко видно из космоса. Он создан посевом риса с черными листьями на зеленом поле в Херсонской области. Его авторы – украинские ученые, селекционеры Института риса Национальной академии наук Украины. Площадь изображения – 1370 м2. Нас поразила точность передачи всех штрихов портрета. Новый рекорд Украины в категории "Наука и технологии", – заявила Ветрова.