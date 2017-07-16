В США изобрели музыкальный инструмент, управляемый силой мысли

Ученые из Вашингтонского университета изобрели музыкальный инструмент, управляемый силой мысли. На нем смогут «играть» даже люди без рук.

Новый музыкальный инструмент носит название энцефалофон. Он записывает сигналы из мозга и преобразует их наяву в ноты. Теперь даже людям с ограниченными возможностями доступно сочинение музыки.

В исследовании принимали участие около 15 человек. Участникам подключали специальную аппаратуру на поверхность головы, что регистрировала активность мозга.

Руководитель данного исследования Томас Деуэль говорит, что он одновременно невролог и музыкант, и многие его знакомые из музыкальной сферы после различных заболеваний теряли способность творить музыку.

Именно для них энцефалофон может стать отличной альтернативой. Данным прибором возможно управлять благодаря двум разным импульсам – связанным со зрительной корой, либо мысль о движении. Даже люди без музыкального образования с легкостью смогут ним управлять.

Зимой 2017 года ученые собираются провести подобное исследование с участием инвалидов.