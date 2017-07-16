В Рыбаковке был показан благотворительный спектакль от николаевского русдрама

Вопросы безопасности на дорогах важны и актуальны в любое время года. Для изучения правил дорожного движения хороши все способы обучения. В прессе уже сообщалось, что Николаевский академический художественный русский драматический театр и Управление патрульной полиции в городе Николаеве начали совместный проект по изучению правил дорожного движения, созданный для детской аудитории. В рамках проекта спектакль «Мальчик Митя и правила дорожного движения» уже был показан в Николаеве. Директор-художественный руководитель театра Артем Свистун отмечал, что спектакль был задуман как выездной.

Новостной Николаев сообщил, что 14 июля актеры русского театра смогли повторить правила дорожного движения с детьми из николаевских интернатов, отдыхающими в оздоровительном центре «Орлятко», который находится в Рыбаковке, на берегу Черного моря.

Перед началом спектакля знание «дорожной грамоты» проверяли полицейские из Киева лейтенант полиции Илья Дубчак и сержант полиции Евгений Левченко. Самые активные участники беседы, правильно ответившие на вопросы викторины, получили призы из рук полицейских.

Пока ребята общались с полицейскими, мы побеседовали с исполняющей обязанности директора оздоровительного центра Зоей Щербиной. Опытный педагог рассказала, что в оздоровительном центре «Орлятко» Департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации отдыхают дети-сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей в возрасте от 6 до 20 лет. Они приезжают из интернатов на «летнюю дачу» вместе со своими воспитателями. Зоя Юрьевна отметила:

«Есть определенная специфика работы с этими детьми. Мы стараемся все сделать так, чтобы дети чувствовали себя как дома».

До начала просмотра сказки перед детьми выступила ее создательница, руководитель литературно-драматургической части театра Марина Васильева. Дети очень хорошо шли на контакт и согласились с мнением, что смотреть спектакль о правилах дорожного движения значительно интереснее, чем слушать лекцию на эту же тему. Следует отметить, что «Мальчик Митя и правила дорожного движения» - спектакль особенный. В нем использованы методы интерактивного обучения. В ходе показа актеры проводят игры и викторины. Ребята всех возрастов показали отличные знания правил дорожного движения, были очень воодушевлены общением с актерами. В игровой форме мальчишки и девчонки повторили правила поведения на дорогах, изучили основные дорожные знаки.

Действие сказки разворачивается стремительно. Мальчик Митя (артист Игорь Ворогушин) не выучил правила дорожного движения, и учительница поставила ему двойку. Мальчик огорчен и возмущен: «Зачем вообще нужны эти правила?». Его поддержала Фея Недобрых дел (артистка Екатерина Богданова). Чтобы не было необходимости учить правила, она навсегда остановила дорожное движение: перестали работать светофоры, исчезли знаки, на дорогах образовались пробки, произошли аварии. Родители Мити и его подруги Даши (артистка Александра Шамшура) не смогли добраться до детей, чтобы забрать их из школы. О необходимости знания правил дорожного движения ребятам рассказывает Инспектор полиции (артист Александр Аркавенко). Митя и Даша, а вместе с ними и зрители, изучают правила, играют в разнообразные тематические игры, а Фея Добрых Дел возобновляет движение на дороге. Режиссером спектакля выступил Николай Коваленко. Яркие красочные костюмы и декорации создала художник Надежда Темерова.

Спектакль для воспитанников интернатов был показан на благотворительной основе. Дети восторженно аплодировали артистам, трогательно просили приезжать чаще. Сотрудничество театра и управления патрульной полиции продолжается: следующий спектакль в рамках совместного проекта будет показан в августе, когда труппа театра выйдет из планового отпуска.