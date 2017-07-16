03.07.17 08:002700
LOBODA выступила в Питере на фестивале запрещенной соцсети "Вконтакте"
|16.07.17 20:53
|51
|0
Певица LOBODA была одной из приглашенных звезд, которые выступали в Санкт-Петербурге на фестивале VKFest. Об этом стало известно из Instagram исполнительницы, пишут Українські Новини.
Певица LOBODA была одной из приглашенных звезд, которые выступали в Санкт-Петербурге на фестивале VKFest. Об этом стало известно из Instagram исполнительницы, пишут Українські Новини.
VKFest проводится в Санкт-Петербурге. Фестиваль посвященный социальной сети Вконтакте, которая запрещена на территории Украины.
Кроме того, LOBODA не перестает активно размещать на своей странице афиши с мероприятий в России.
Как сообщали Українські Новини, LOBODA готовится собирать стадионы и будет игнорировать диалоги с украинскими радикалами.