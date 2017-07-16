LOBODA выступила в Питере на фестивале запрещенной соцсети "Вконтакте"

16.07.17 20:53Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Певица LOBODA была одной из приглашенных звезд, которые выступали в Санкт-Петербурге на фестивале VKFest. Об этом стало известно из Instagram исполнительницы, пишут Українські Новини.

VKFest проводится в Санкт-Петербурге. Фестиваль посвященный социальной сети Вконтакте, которая запрещена на территории Украины.

Кроме того, LOBODA не перестает активно размещать на своей странице афиши с мероприятий в России.

Как сообщали Українські Новини, LOBODA готовится собирать стадионы и будет игнорировать диалоги с украинскими радикалами.

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