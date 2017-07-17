Електромобілі в Україні: вигідно чи ні? Підрахунки експертів

Скільки коштують екологічно чисті машини в Україні, та чи вигідніші вони порівняно з паливними авто, – цифри і факти.

У 2016 році в Україні було зареєстровано 2670 електрокарів, а за станом на кінець квітня цього року їхня кількість зросла ще на 790 екземплярів.

Ціни на електромобілі найрізноманітніші: від $9 тисяч за б/в Nissan Leaf до $50 тисяч за вживану Tesla, пише Hyser.

Найпопулярнішим українці вважають Nissan Leaf – він охоплює близько 80% продажів. За підрахунками експертів, авто виправдовує свою вартість за рік. Після цього водій починає економити $100-300 у місяць в залежності від стилю їзди та витрат.

У випадку, якщо електромобіль проїжджає близько 50 км у день, то машина повинна компенсувати себе приблизно за два-три роки.

Зарядка 24-кіловатної батареї електрокара коштуватиме приблизно 25-30 грн. У теплі сезони цього запасу вистачатиме на 100-150 км пробігу. Взимку, певна річ, цифри дещо інші. У такому режимі електромобіль значно вигідніший навіть за машину на газу – за умов поїздки у 150 км у тиждень вам доведеться викласти близько 160-180 грн (якщо розглядати авто С-класа з бензиновим двигуном 1,4-1,6 л). Якщо ж говорити про витрати палива, то можна сміливо збільшити суму ще у 2-2,5 рази (тобто 360 грн і більше).