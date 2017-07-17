Вокалист из Украины всех "перепел" в первый день Славянского базара

17.07.17 11:01Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Представитель из Украины на конкурсе "Славянский базар-2017" Влад Сытник стал победителем первого конкурсного дня. Об этом сообщает сайт tut.by.

Вместе с Сытником выступила представительница Сербии Невена Божович, набравшая 76 баллов.

В первый конкурсный день участники исполнили славянские хиты под аккомпанемент Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.

В жюри в этом году было 8 человек, поэтому наивысший балл, который могут получить конкурсанты, - 80.

26-летний Влад Сытник — солист Луганской областной филармонии. Исполняет эстрадные и лирические композиции, романсы, песни из репертуара Муслима Магомаева, шедевры мировой оперной классики. В этом году вошел в 30-ку лучших голосов мира среди участников "Романсиады". Лауреат 20-ти национальных и международных конкурсов. А еще парень умеет держать удар - занимается тайским боксом. "Я не представляю свою жизнь без спорта, на каждых гастролях ищу тренажерный зал, беговую дорожку", - рассказал Влад ведущим, пока жюри готовилось поставить ему оценку за исполнение украинской песни "Соколята".

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