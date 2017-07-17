7 любопытных фактов о самых богатых жителях планеты

17.07.17 11:44Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

На первый взгляд может показаться, что в мире самых богатых людей все очень просто и однозначно. Но это ложное впечатление. Поверьте, факты из жизни богатейших жителей планеты смогут вас удивить.

В 2017 году количество богачей в мире увеличилось до 226,5 тыс. человек. Их общее состояние превысило отметку в 27 трлн долларов. Безусловно, самые богатые жители планеты знают, как оставить после себя неизгладимое впечатление. Своим способом мышления, темпом работы и поведением они отличаются от простых людей.

Сейчас сверхбогатыми принято считать людей, стоимость активов которых составляет как минимум 30 млн долларов. В последнем отчете Wealth-X сказано, что к 2017 году количество богатейших жителей увеличилось на 3,5%. Это очень существенный темп прироста.

Давайте посмотрим на 7 интересных фактов о самых богатых людях и их жизни.

Самым богатым жителям планеты принадлежат почти 10 трлн долларов наличными

По данным Wealth-X, 226,5 тыс. богатейших людей в мире владеют состоянием в размере 9,6 трлн долларов наличными. Эта сумма составляет треть от их совокупного состояния.

Все остальные активы находятся в частной собственности, к примеру, в качестве частных компаний (33%), ценных бумаг и других видов вкладов (25%), недвижимости и предметов роскоши, включая яхты, самолеты, автомобили, произведения искусства и ювелирные изделия (6,6%).

Средний возраст богатейших женщин составляет 50 лет

По подсчетам Wealth-X, средний возраст женщин с капиталом не менее 30 млн долларов составляет 50 лет. При этом чистая стоимость их активов приближается к отметке в 110 млн долларов.

Интересно, что женщинам принадлежит намного меньше общего капитала богатейших людей планеты, чем мужчинам. В процентном соотношении это выглядит как 12% на 88% в пользу последних. Более 50% женщин полностью или частично получили свое состояние в виде наследства. В то же время среди мужчин этот показатель составляет только чуть более 30%.

Среди самых богатых людей планеты 3,2% составляют миллениалы

Миллениалы – это люди, которые родились в период с 1980-го по 1994 год. На них приходится 3,2% мировых сверхбогачей. В начале 2017 года среди миллениалов насчитывалось примерно 7,2 тыс. человек с состоянием более 30 млн долларов.

Примечательно, что среди них 2/3 добились успеха и финансового благополучия самостоятельно. Каноническим примером в этом контексте выступает создатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг. Несмотря на то, что он бросил учебу в Гарварде, в 23-летнем возрасте Цукерберг смог стать самым молодым миллиардером в истории среди тех, кто добился успеха самостоятельно. Сейчас состояние Марка оценивают в 64,7 млрд долларов.

По данным Wealth-X, богатым миллениалам принадлежит состояние в размере 334 млрд долларов. Как видим, один только Цукерберг владеет примерно пятой частью этих средств.

Всего 15% мировых богачей закончили университеты Лиги плюща

Невзирая на то, что наличие диплома одного из университетов Лиги плюща может стать отличным трамплином к успешному построению карьеры, многие богатейшие люди планеты доказали, что это не единственный путь к богатству.

По статистике Wealth-X всего 15% самых богатых людей в мире (около 35 тыс. человек) завершили обучение в одном из университетов Лиги плюща в США. Также стоит отметить, что среди 20 лучших колледжей, в которых учились богатейшие люди мира, 5 имеют статус государственных учебных заведений.

Состояние выпускников Лиги плюща в среднем в 1,6 раза превышает состояние других богачей

Впрочем, статус выпускника Лиги плюща приносит свои преимущества. Средняя чистая стоимость активов людей, которые закончили учебу в одном из заведений Лиги плюща, составляет 200 млн долларов. Это в 1,6 раза больше, чем у среднестатистического представителя плеяды богатейших людей планеты.

Например, только из стен Гарварда вышли 1906 человек с состоянием более 30 млн долларов. В этот список входит и 131 живущий ныне миллиардер.

Эксперты Wealth-X отмечают одну любопытную закономерность: если учитывать эксклюзивность и весьма избирательные критерии приема 8 учебных заведений, входящих в Лигу плюща, то можно считать, что 75% выпускников этих университетов с состоянием более 30 млн долларов добились успеха самостоятельно. К их числу принадлежат Илон Маск, Уоррен Баффетт, Джефф Безос и Жорже Паулу Леманн.

Филантропия является любимым увлечением богатейших людей

Более трети сверхбогачей посвящают время и выделяют деньги на благотворительные проекты. Многие из них присоединились к кампании «Клятва дарения», которую организовали Билл Гейтс и Уоррен Баффет. После вступления в эту организацию миллионеры обязуются при жизни направлять более 50% своего состояния на благотворительные цели. На сегодня Клятву дарения подписали 168 человек, представляющих 21 страну.

Второе место среди самых популярных развлечений богатых людей занимают спортивные соревнования. Богачи любят не только инвестировать в них, но и принимать участие. Большинство сверхбогатых людей увлекается такими видами спорта, как теннис, гольф, лыжи, американский футбол и, конечно же, футбол.

На миллиардеров приходится только 1,1% богатейших людей, но при этом им принадлежит 28% общего состояния

По данным Wealth-X, сейчас в мировом масштабе насчитывается 2397 миллиардеров. В среднем их состояние составляет 3,1 млрд долларов. Вместе с тем суммарный капитал миллиардеров в прошлом году составлял около 7,4 трлн долларов, что на 3,7% меньше, чем в 2015 году.

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