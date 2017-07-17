Ученые вживили чип в мозг, чтобы вернуть зрение Чип воздействует на определенные зоны мозга и помогает слепым видеть. Американские ученые вживили микрочип в мозг, чтобы восстановить утраченное человеком зрение, передает Engadget. Новая разработка под названием FlatScope воздействует на определенные участки мозга и помогает слепым видеть. Издание сообщает, что устройство контролирует и запускает нейроны, которые отвечают за получение зрительной информации. Сообщается, что данное изобретение является частью проекта DARPA - инициативы, посвященной созданию нейронного интерфейса, помогающего решать различные проблемы со здоровьем. Специалисты рассчитывают, что при помощи чипов можно будет восстанавливать не только зрение, но также и слух. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама