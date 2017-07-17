03.07.17 17:092400
Ученые вживили чип в мозг, чтобы вернуть зрение
|17.07.17 12:45
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Чип воздействует на определенные зоны мозга и помогает слепым видеть.
Чип воздействует на определенные зоны мозга и помогает слепым видеть.
Американские ученые вживили микрочип в мозг, чтобы восстановить утраченное человеком зрение, передает Engadget.
Новая разработка под названием FlatScope воздействует на определенные участки мозга и помогает слепым видеть.
Издание сообщает, что устройство контролирует и запускает нейроны, которые отвечают за получение зрительной информации.
Сообщается, что данное изобретение является частью проекта DARPA - инициативы, посвященной созданию нейронного интерфейса, помогающего решать различные проблемы со здоровьем.
Специалисты рассчитывают, что при помощи чипов можно будет восстанавливать не только зрение, но также и слух.