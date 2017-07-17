Батуты украсили николаевскую мэрию — акция

17 июля несколько николаевских предпринимателей расположили свои батуты рядом с горисполкомом, чтобы поговорить о своих проблемах с депутатами и чиновниками. Теперь представители николаевской мэрии могут попрыгать на батуте в перерыве между работой.

Николаевские предприниматели решили провести своеобразную акцию, в ходе которой обратить внимание мэрии, депутатского корпуса на решение проблемы. Маленький бизнес, а именно игровые площадки, в частности, надувные батуты, позволяет выживать предпринимателям. Но в последнее время службы горисполкома закрывают детские площадки, мотивируя это отсутствием разрешительных документов, передаёт Николаевские известия.

Обсуждая проблему с Андреем Ермолаевым, директором департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции, с главой администрации Центрального района Александром Березой, предприниматели выразили уверенность в том, что их чаяния будут услышаны и членами постоянных депутатских комиссий, и мэром города Александром Сенкевичем, и чиновниками горсовета. Для николаевцев же важно, чтобы детские площадки работали, но главное, чтобы была соблюдена техника безопасности.