Полиция назвала самые угоняемые авто в Киеве

В столице меньше стали угонять автомобили.

В Киеве полиция фиксирует меньшее количество случаев воровства и угона автомобилей – больше всего с начала года украдено Toyota, Daewoo и Honda.

"С начала 2017 года зарегистрировали 745 случаев угона автотранспорта против 1 тыс. за аналогичный период прошлого года", – рассказал порталу 44.ua начальник управления Нацполиции в Киеве Дмитрий Сирак.

Автовладельцы в основном лишались от своих транспортных средств ночью – с 00.00 до 3.00. Самыми популярными у угонщиков были автомобили марок Toyota, Daewoo, Honda.

Также за данный период было угнано 31 мотоцикл и 28 мопедов.