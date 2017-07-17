03.07.17 17:092400
Премьера Игры престолов 7: реакция сетей
|17.07.17 16:13
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Пользователи остались довольны первым эпизодом нового сезона.
Пользователи остались довольны первым эпизодом нового сезона.
Накануне, 16 июля, в эфире телеканала HBO состоялась премьера первого эпизода седьмого сезона сериала "Игра престолов". Судя по отзывам зрителей в социальны сетях, продолжение фэнтезийной саги их не разочаровало, передаёт КорреспонденТ.net
Первый эпизод, как и весь седьмой сезон, сопровождается слоганом "Зима здесь". Эта фраза сменила знаменитый слоган "Winter is coming" ("Зима близко"), который фигурировал в предыдущих частях.
После того, как состоялся показ первой серии в эфире HBO, она стала доступна и на других языках на разных ресурсах мира.
Многие пользователи уже успели поделиться своими впечатлениями от увиденного в социальных сетях.
"Лучший первый эпизод сезона за долгое время", - прокомментировал пользователь. Одним из главных моментов нового эпизода саги стало появление британского музыкант Эда Ширана в эпизодической роли.