Премьера Игры престолов 7: реакция сетей

17.07.17 16:13Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Пользователи остались довольны первым эпизодом нового сезона.

Накануне, 16 июля, в эфире телеканала HBO состоялась премьера первого эпизода седьмого сезона сериала "Игра престолов". Судя по отзывам зрителей в социальны сетях, продолжение фэнтезийной саги их не разочаровало, передаёт КорреспонденТ.net

Первый эпизод, как и весь седьмой сезон, сопровождается слоганом "Зима здесь". Эта фраза сменила знаменитый слоган "Winter is coming" ("Зима близко"), который фигурировал в предыдущих частях.

После того, как состоялся показ первой серии в эфире HBO, она стала доступна и на других языках на разных ресурсах мира.

Многие пользователи уже успели поделиться своими впечатлениями от увиденного в социальных сетях.

"Лучший первый эпизод сезона за долгое время", - прокомментировал пользователь. Одним из главных моментов нового эпизода саги стало появление британского музыкант Эда Ширана в эпизодической роли.

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