Интересные обычаи разных стран и народов

17.07.17 16:33Сколько просмотров этой статьи30Сколько комментариев этой статьи0

Все страны различаются между собой не только географическим местоположением и национальным составом, но и обычаями. При этом встречаются такие традиции, которые для нас могут быть странными, страшными или даже неприемлемыми. Поэтому хорошо знать заранее, что тебя ждет в той или иной стране.

Турция

В Турции мужчина не может иметь вторую жену, пока не подарит своей избраннице золотых украшений на сумму не менее 10 000 долларов. Таким образом он подтверждает свою финансовую состоятельность и способность прокормить двух жен.

Кения

В Кении молодой муж после свадьбы должен один месяц носить женскую одежду и выполнять женские обязанности. Тогда он на всю жизнь запомнит, что быть женщиной не так-то просто!

Австралия

Австралийские аборигены-воины,вместо привычного для нас рукопожатия, дружелюбность демонстрируют немного другим способом,а именно прикосновением к члену своего собеседника!

Андалузия

Всякий уважающий себя андалузец перед своей свадьбой обязан прыгнуть со скалы головой вниз. По древним обычаям Андалузии считается, что жениться может мужчина исключительно с крепким черепом. Сам парадокс заключается в том, что чем больше родственников у жены, тем выше должна быть скала.

Китай

Бинтование ног – старая китайская традиция берёт своё начало в X веке, девочкам с самого раннего возраста 5-6 лет стягивали стопы ног бинтами, чтобы предотвратить рост ступни, девочки испытывали неимоверные боли, но считалось что девушки с миниатюрными ступнями являются эталоном красоты и их легче выдать замуж, хотя с такими ступнями девушкам было крайне тяжело передвигаться. Бинтование ног было официально запрещено в 1912 году и всё же где-то этот обряд продолжал выполняться. На фото внизу 86-летняя женщина, которой в детстве родители сделали бинтование, ноги просто-напросто искалечены.

Китайцы считают, что дарить живые цветы нельзя. Это символ смерти – «они же скоро умрут». А вот искусственные – за милую душу. «Они вечны».

Индия

Пожалуй, самый странный обычай, связанный с рождением, мы сможем наблюдать у мусульман в индийском штате Махараштра. Там существует традиция сбрасывать новорожденного с 15-метровой стены храма. Те, кто неукоснительно соблюдает этот ритуал уже полтысячелетия, полагают, что так можно укрепить здоровье ребенка, обеспечить ему удачную жизнь в будущем, а также сделать его умным и смелым. Упав, дети, конечно, не ударяются о землю: их ловят, растянув внизу большой кусок ткани.

Таиланд

В Таиланде вилку не кладут в рот. Вилку используют для того, чтобы положить еду в ложку и едят с нее.

Тайвань

На Тайване существует необычная традиция – стриптиз на похоронах. Специально для усопшего и тех, кто пришел с ним попрощаться, заказывают грузовик, в кузове которого под ритмы танцевальной музыки извиваются стриптизерши. Ничего зазорного для тайваньцев в этом нет.

Швеция

В Швеции любят есть рыбку с душком. Даже проводится фестиваль забродившей сельди. Готовят ее особым способом: немного соли и приправ смешивают, полученной смесью натирают рыбу и оставляют на солнце на два-три дня. Главное – рыба должна именно забродить, а не протухнуть. Отвратительный запах блюда компенсируется его волшебным, по утверждению шведов, вкусом.

Япония

Ставить палочки в чашку для риса в Японии. Чем дальше в стороне от еды вы держите свои палочки, тем искушеннее и утонченнее считаетесь. Палочки ни в коем случае нельзя перекрещивать между собой, указывать ими на людей, оставлять их на противоположной от себя стороне тарелки. Самое ужасное, что вы можете с ними сделать,— это оставить их после еды в чашке для риса стоя. Это японский похоронный ритуал: палочки для еды в таком положении оставляют у постели недавно умершего родственника.

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