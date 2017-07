Самые дорогие книги в истории человечества Книги однозначно можно назвать потрясающе богатым хранилищем человеческих знаний. Книги делятся с нами опытом и знаниями предыдущих поколений, ничего взамен не требуя, кроме бережного отношения. Чтение книг делает нас умнее, грамотнее, интеллигентнее. Книга заставляет человека думать, расширяет кругозор. Стоимость этих книг исчисляется миллионами долларов США. Они уникальны. В десятку самых дорогих книг в истории человечества на сегодняшний день входят три рукописи и семь печатных экземпляров. «Лестерский кодекс», Леонардо да Винчи (The Codex Leicester, Leonardo da Vinci) $30,8 млн, 1994 год, аукцион Christie’s ($44,6 млн в нынешних ценах) Тетрадь записей Леонардо да Винчи, сделанных им во время жизни в Милане в 1506-1510 годах. Манускрипт состоит из 18 листов бумаги, исписанных с обеих сторон и сложенных таким образом, что вместе они образовали 72-страничную тетрадь. Заметки Леонардо написаны особым образом, его собственным «зеркальным» шрифтом — прочитать их можно только при помощи зеркала. Записи посвящены различным явлениям, о природе которых размышлял Леонардо: почему светится Луна, как и почему течет вода в реках, откуда берутся окаменелости, из чего состоят минералы и так далее. Тетрадь также содержит большое количество математических расчетов, диаграмм и рисунков. «Лестерским» кодекс был назван в честь графа Лестера, купившего манускрипт в 1717 году. В 1980 году тетрадь у наследников Лестера выкупил известный промышленник, коллекционер и друг советской власти Арманд Хаммер, в честь которого он в течение короткого периода назывался «Кодексом Хаммера» (Codex Hammer). После его смерти в 1994 году кодекс был выставлен на торги, в ходе которых был приобретен основателем Microsoft Билом Гейтсом. По его инициативе «Лестерский кодекс» постоянно выставляется в различных музеях мира. Евангелие Генриха Льва (Das Evangeliar Heinrichs des Löwen) $12,4 млн, 1983 год, аукцион Sotheby’s ($26,7 млн в нынешних ценах) Рукописное издание Евангелия, изготовленное приблизительно в 1188 году по заказу Генриха Льва (1129-1195), герцога Саксонии и Баварии, представителя династии Вельфов, на протяжении нескольких веков имевшей большое влияние в Европе. Манускрипт включает в себя четыре Евангелия, насчитывает 226 страниц, оформленных в уникальном стиле монахами и послушниками бенедиктинского аббатства Хельмарсхаузен. После смерти Генриха Льва манускрипт долгое время считался утерянным. В XIX веке он был обнаружен в Праге, в 1861 году его приобрел Георг V, король Ганновера, основателем которого считается Генрих Лев. Пятью годами позже Георг V был свергнут и бежал в Австрию и среди прочего увез с собой манускрипт. Далее след реликвии вновь был утерян, но в 1983 году неизвестный продавец выставил «Евангелие Генриха Льва» на торги дома Sotheby’s. В ходе аукциона его собственником стала Германия — в финансировании покупки участвовало федеральное правительство, правительства Баварии и Нижней Саксонии, а также фонд «Прусское культурное наследие». В настоящее время манускрипт хранится в библиотеке имени герцога Августа в городе Вольфенбюттель (Германия). «Птицы Америки», Джон Джеймс Одюбон (The Birds of America, John James Audubon) $8,8 млн, 2000 год, аукцион Christie’s ($11 млн в нынешних ценах) «Птицы Америки» — книга уникальная во многих отношениях. Ее первое издание печаталось в США в 1827-1838 годах, за это время было выпущено всего около 200 экземпляров, напечатанных в гигантском формате, который сам Одюбон назвал «double elephant folio» — каждая страница имеет 50 дюймов (127 см) в высоту. Полный экземпляр «Птиц Америки» содержит 435 раскрашенных вручную оттисков гравюр размером 90 на 60 см, на которых птицы изображены в натуральную величину. В настоящее время известно о существовании 119 полных экземпляров «Птиц Америки», 108 из них хранятся в различных музеях мира и лишь 11 — в частных коллекциях. На рынок такие книги попадают крайне редко, и каждый такой случай собиратели книг расценивают как сенсацию. «Кентерберийские рассказы», Джеффри Чосер (The Canterbury Tales, Geoffrey Chaucer) $7,5 млн, 1998 год, аукцион Christie’s ($9,9 млн в нынешних ценах) Уникальный экземпляр первого издания «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера, «отца английской поэзии» и одного из родоначальников английской литературы. Книга напечатана в 1477 году в типографии английского первопечатника Уильяма Кэкстона в Вестминстерском аббатстве. До настоящего времени сохранилось всего 12 известных экземпляров первого издания, из которых лишь выставленная на Christie’s книга находится в частной коллекции. У книги богатая собственная история: первое ее появление на аукционных торгах относится к 1776 году, когда она была продана на Christie’s за £6. В 1998 году книга стала собственностью группы лондонских книготорговцев. «Бестиарий герцога Нортумберлендского» (The Northumberland Bestiary) $5,85 млн, 1990 год, аукцион Sotheby’s ($9,6 млн в нынешних ценах) Рукописный бестиарий — своего рода средневековая энциклопедия животного мира, содержащая 112 цветных изображений реальных и вымышленных существ и их описания на 148 страницах. Автор рукописной книги не известен, экземпляр датирован примерно 1250-1260 годами. Подобных английских бестиариев во всем мире сохранилось не более 40, и они крайне редко попадают на рынок. Как поясняли эксперты дома Sotheby’s в 1990 году, до этого бестиарий в последний раз выставлялся на аукцион в 1889 году. Кроме того, экземпляр герцога Нортумберлендского — последний остававшийся в частных руках, а не в музейной коллекции. На торгах в 1990 году его новым владельцем стал частный коллекционер из США, имя которого не разглашалось. Библия Гутенберга (The Gutenberg Bible) $5,4 млн, 1987 год, аукцион Christie’s ($10,2 в нынешних ценах) Уникальный экземпляр Библии первопечатника Иоганна Гутенберга, старейшей из дошедших до нас книг, напечатанных с помощью набора из подвижных литер. А именно ее 42-строчный вариант в формате in folio (есть еще более поздний 36-строчный вариант, известный как Бамбергская Библия). 42-строчная Библия известна среди библиофилов как «Библия Мазарини», по имени кардинала и первого министра Франции Джулио Мазарини, в бумагах которого в 1760 году был впервые обнаружен первый экземпляр такой Библии. По данным Музея Гутенберга, всего в начале 1450-х годов было отпечатано около 180 экземпляров 42-строчной Библии, из которых до нашего времени сохранились 48, в том числе 21 — полный. Проданная на Christie’s в 1987 году Библия — неполная, в ней лишь первый том. Покупателем стала японская Maruzen Corporation. В настоящее время этот экземпляр хранится в библиотеке университета Кейо. «Первое фолио: комедии, хроники и трагедии», Уильям Шекспир (William Shakespeare’s First Folio: Comedies, Histories and Tragedies) $5,2 млн, 2006 год, аукцион Sotheby’s ($5,5 млн в нынешних ценах) Экземпляр первого издания пьес Уильяма Шекспира, изданного в 1623 году Джоном Хемингом и Генри Конделом, участниками шекспировской труппы. «Первое фолио» — принятый среди библиофилов термин для обозначения книги, ее полное название — «Мистера Уильяма Шекспира комедии, хроники и трагедии. Напечатано с точных и подлинных текстов». В «Первое фолио» вошли 36 пьес Шекспира, то есть почти все его пьесы, за исключением «Перикла» и «Двух знатных родичей». До настоящего времени сохранилось всего 40 полных экземпляров первого издания, из которых в частных руках находятся лишь два, в том числе проданный на Sotheby’s. «О плодовых деревьях», Анри Луи Дюамель дю Монсо (Traité des Arbres Fruitiers, Henri Louis Duhamel du Monceau) $4,5 млн, 2006 год, аукцион Pierre Bergé & Associés (Брюссель) ($4,8 млн в нынешних ценах) Трактат о плодовых деревьях французского физика, химика, агронома, члена Академии наук Анри Луи Дюамель дю Монсо (1700-1782). В книге собраны и подытожены его почти тридцатилетние наблюдения и эксперименты с фруктовыми деревьями. Великолепно оформленный двухтомник с иллюстрациями целого ряда известных художников того времени, изображающими 16 видов фруктовых деревьев, их плоды, листья, семена, фрукты. Данный экземпляр книги был в свое время закуплен в личную библиотеку короля Людовика XV, для чего был отпечатан в особенно роскошном виде, с золоченой обложкой. «География» («Космография»), Птолемей (Ptolemy’s «Geographia» (aka «Cosmographia») $3,99 млн, 2006 год, Sotheby’s ($4,3 млн в нынешних ценах) Редчайший экземпляр первого в мире печатного атласа, отпечатанного в 1477 году в итальянской Болонье по образцам карт древнегреческого астронома, математика и географа Клавдия Птолемея 150 года до н. э. Атлас принадлежал известнейшему британскому собирателю лорду Вардингтону, коллекция которого насчитывала примерно 700 старинных книг и около 60 000 карт. Первое издание «Космографии» было жемчужиной этой коллекции, которая едва не была уничтожена пожаром в его загородном доме в 2004 году, но была спасена усилиями родственников и соседей коллекционера. Однако через год после смерти лорда Вардингтона его наследники выставили «Космографию» на аукцион. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама