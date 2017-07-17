«Мне просто нравится это делать»: украинский художник оригинально вписывает персонажей классических полотен в антураж современного Киева

Коллекция работ украинского дизайнера и художника Алексея Кондакова под названием «Повседневная жизнь богов» привлекла внимание не только отечественных, но и авторитетных западных изданий. Недавно журнал Forbes опубликовал материал, в котором рассказал о нашем талантливом соотечественнике и его оригинальных коллажах. Перевод этой статьи далее.

Представьте себе знаменитых персонажей эпохи Возрождения, снятых с полотна и воплощенных в жизнь в современном городском пейзаже! Как невероятные путешественники во времени, они посещают нас в шумных городских джунглях 21 века и становятся частицей той обыденной жизни, с которой мы ежедневно сталкиваемся. Вы можете встретить Мадонну с Младенцем из «Песни Ангелов» Вильяма-Адольфа Бугро, идущую по пустому метро; мужчин из работы Ганса Гольбейна «Послы», сидящих в баре; целующуюся пару из картины «Поцелуй» художника Франческо Айеца, которая сомкнулась в объятиях в тамбуре поезда…

Прошлое и современность в одной картине

Чтобы создать желаемый эффект, Кондаков объединяет произведения известных художников, которые он находит в Интернете, с фотографиями, снятыми самостоятельно с помощью смартфона Google Nexus 5 на улицах, в метро и подземных переходах.

Божественные или исторические фигуры автор размещает на автостоянках, в общественном транспорте или же в обычных городских дворах, при этом отчаяние, которое передают их лица, очень гармонично вписывается в антураж зимних улиц, пустого транспорта, серых подъездов…

Изначально Кондаков создавал свои коллажи ради веселья. Он вспоминает: «Когда я был маленьким, я часто посещал музеи вмести со своими родителями, и это было скучно. Но теперь все по-другому».

Автор решил вписать античных богов, ангелов и нимф из классических полотен в ландшафты города Киева. «Мне всегда нравилось академическое искусство высокого уровня, поэтому я сразу же влюбился в искусство Бугро. Но я могу вдохновиться чем угодно: пейзажем улицы, фотографией, хорошей работой. Я пытаюсь изобразить все, что близко мне и понятно. Если вы не разбираетесь в теме, вам нужно учиться. Так я и поступаю во всем: в своей работе и в своем творчестве», – так Кондаков говорит о своих источниках вдохновения.

Немного о жизни художника

Алексей Кондаков родился в 1984 году на востоке Украины в городе Донецке. Его отец был шахтером, а мать – инженером. Старшая сестра Кондакова поступила в Донецкое художественное училище. В след за сестрой Алексей тоже заинтересовался графикой и искусством, в конце концов, он пошел учиться в уже упомянутое учебное заведение.

В колледже он пять лет занимался искусством и графическим дизайном, увлекался знаками, шрифтами и плакатами. В 2011 году он окончил Киевский национальный университет технологий и дизайна и получил степень магистра в области дизайна.

Его первой работой было создание дизайна мобильных приложений и веб-дизайна. Вся последующая деятельность тоже была привязаны к дизайну с акцентом на графики, рисунки и иллюстрации, где он мог лучше всего продемонстрировать свое творчество. Он создавал плакаты с предпочтением акцидентного шрифта, который, по его мнению, идеально подходил для названий и заголовков.

Кондаков участвовал в дизайнерских выставках в Украине, Италии, Ирландии и Мексике. Сегодня он является арт-директором мультигеймингового киберспортивного клуба Natus Vincere.

Неожиданный успех и планы на будущее

Художник рассказывает, что идея создать серию «Повседневная жизнь богов» пришла к нему спонтанно: «Я увидел работу «Вакх на троне» и подумал, а что, если я перенесу этих персонажей в наше время в современную обстановку. По дороге с работы домой я снял фотографию на свой мобильный телефон, и на следующий день коллаж был готов, а затем я повторил идею с работами Караваджо и Бугро. Я делаю все с помощью Photoshop. У меня есть большой архив фотографий, которые я использую, связывая изображенную ситуацию с современными ситуациями, которые мне приходилось наблюдать. Самая большая проблема – убедиться, что это именно та история, которую я хочу рассказать. Я представляю, какой именно эпизод может передать выбранная фотография, и какой персонаж сможет ее завершить. Часто мне нужно знать эпоху, когда были созданы понравившиеся художественные работы, ведь периоды в искусстве отличаются друг от друга не только техникой написания, но и изображаемыми сценами».

Работа над одной фотографией может занять от нескольких часов до нескольких дней. Кондаков вспоминает, что однажды он потратил три дня пытаясь добраться до дома своего друга просто для того, чтобы снять фотографию лифта.

Позже Кондаков задумался о том, где он будет выставлять и продавать свои фотографии, поскольку положительная реакция и интерес со стороны зрителей во всем мире стали для него огромным сюрпризом. После публикации на Facebook его первые работы быстро распространились киевским сообществом, и разлетелись по другим социальным сетям. Постепенно автор начал получать сообщения от многих людей, блогов, новостных веб-сайтов и зарубежных изданий с просьбами об интервью.

«Я всегда строго разделяю искусство и дизайн», – рассказывает он. «Я не знаю, является ли то, что я делаю искусством, мне просто нравится это делать! Если то, что я делаю, сыграет определенную роль в истории искусства, тогда я буду очень счастлив. В наши дни сложно запомниться и сделать что-то интересное среди такого большого потока информации. Вы теряетесь среди событий в истории, проплываете мимо и забываетесь. Общество иногда оказывает большее влияние на художника, чем он на общество ».

На данный момент Алексей Кондаков будет продолжать делать коллажи, используя пейзажи современного Киева, которые выступают в качестве фона. Также он планирует начать работу над серией наклеек для дорожных знаков в городе, которые будут связаны с темой средневековой книжной графики.