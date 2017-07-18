ООН: В мире 760 млн человек живут в нищете

За последние 10 лет более миллиарда людей смогли улучшить условия жизни.

На сегодняшний день в мире насчитывается около 760 млн человек, которые живут в условиях нищеты – менее чем на $2 в день.

Об этом говорится в новом докладе генерального секретаря ООН о ходе реализации Повестки дня в области устойчивого развития, сообщает Центр новостей ООН.

"За последние 10 лет более миллиарда человек смогли выбраться из нищеты. Однако примерно 760 млн все еще живут за чертой бедности, на 1,9 долл. США в день", – отмечается в документе.

Также сообщается, что в период с 2000 по 2015 год удалось добиться снижения на 37% уровня материнской смертности и на 44% – уровня смертностей детей возрасте до пяти лет.

В этой связи в ООН приходят к выводу, что блага от успехов в области развития распределяются неравномерно, как между странами, так и между сельскими и городскими жителями и даже между женщинами и мужчинами.