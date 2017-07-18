На главном рок-фестивале России публику "взорвала" песня украинской группы "Океан Эльзы"

18.07.17 21:00Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

В Тверской области прошел главный рок-фестиваль России "Нашествие", который надолго запомнится публике не только качественной музыкой, дождем, холодом и грязью по колено, но и смелым и довольно неожиданным поступком музыкантов группы "Animal ДжаZ" из Санкт-Петербурга.

Погода преподнесла зрителям фестиваля неприятный сюрприз. Однако ни дождь, ни холод, ни грязь, ни размытое фестивальное поле не отпугнули поклонников рок-музыки.

Однако настоящим сюрпризом стало выступление российской группы "Animal ДжаZ", которые спели песню "Без бою" из репертуара украинской группы "Океан Эльзы".

"Мы очень хотим, чтобы эта группа рано или поздно вернулась. Не только в "Нашествие", но и вообще в Россию. И не только эта группа, а все украинские группы. Пока их здесь нет, мы будем петь их песни", - смело заявил со сцены вокалист "Animal ДжаZ".

Видео выступления группы было опубликовано на Youtube-канале. Пользователи соцсетей, отмечают в комментариях, что музыкант исполнил песню на украинском языке, а публика дружно подпевала музыкантам.

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