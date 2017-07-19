В киевском метро покатался король со своей свитой (фото)

Сегодня утром в киевском метро заметили очень необычных пассажиров. Не каждый день в метрополитене можно покататься вместе с королями.

Сегодня, 19 июля, в киевском метро заметили группу необычных пассажиров. Ранним утром группа актеров в образах короля и его слуг удивляли пассажиром на станции метро «Золотые ворота».

Об этом на своей странице в Facebook рассказала пресс-секретарь КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон, добавив фотографии необычных пассажиров.

«Где же еще встретить короля со свитой, как не на «Золотых воротах» в 7:30 утра. Его величество» оказался не льготником, «потому оплачивал проезд за себя и всех», — сообщила Наталья Макогон.

В комментариях одна из интернет-пользовательниц рассказала, что видела эту группу актеров на месте, где ранее стоял памятник Ленину, и в парке Шевченко.

«Вот только что они делали, я так и не поняла», — пишет женщина.

Еще одна пользовательница написала, что видела королевскую свиту возле станции метро «Крещатик».

Эту информацию подтвердила жительница Киева Наталья Яковенко, которая сфотографировала актеров между станциями «Хрещатик» и «Майдан Незалежности».