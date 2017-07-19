Google запустила "умную" ленту новостей

19.07.17 18:38Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Она персонализирована под интересы каждого из пользователей.

Компания Google представила персонализированную ленту новостей, которая формируется на основе интересов каждого из пользователей. Об этом отмечается в официальном блоге компании.

Сообщается, что в новой ленте пользователю будут предлагаться новости, видеоролики, заметки, музыка, а также другие материалы с учетом его предыдущих поисковых запросов. Информация об интересах юзера будет интегрироваться из различных сервисов, включая YouTube, Google Calendar, Gmail и других.

Пользователь также сможет подписаться на любые интересующие его материалы нажатием кнопки Follow. Таким образом он автоматически добавит в свою ленту материалы на выбранную тему.

"Эта лента отражает ваши собственные интересы, а не то, чем интересуются ваши друзья", - прокомментировал нововведение вице-президент Google по инженерным вопросам Бен Гомес.

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