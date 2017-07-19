Рыбаки поймали в свои сети гигантского кальмара

В длину морской обитатель достигает 18 футов - 5,5 метров.

Экипаж судна Cú na Mara поймал в свои сети гигантского кальмара, который достигает в длину 18 футов - порядка 5,5 метров, передает The Mashable.

Сообщается, что рыбаки однажды уже смогли поймать кальмара, длина которого на два дюйма превосходила этого. А спустя два месяца они повторили свой трюк, став своего рода рекордсменами.

"Когда мы открыли наши сети, мы не могли поверить увиденному - там был еще один (кальмар - ред.). Мы были в восторге - какой шанс поймать двух гигантских кальмаров за один год?", - отметил один из членов экипажа Патрик Фленнери.