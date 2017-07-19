05.07.17 20:562530
"Мистер Бин" снялся в ролике для British Airways
|19.07.17 19:57
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В видео также фигурируют кинозвезды Иэн Маккеллен и Джиллиан Андерсон.
В видео также фигурируют кинозвезды Иэн Маккеллен и Джиллиан Андерсон.
В Сети был обнародован ролик, снятый для авиакомпании British Airways, в котором приняли участие мировые звезды кино. В частности, в видео появляется легендарный актер Роуэн Аткинсон, известный по серии фильмов о Мистере Бине.
Кроме него также снялись Иэн Маккеллен ("Властелин колец"), Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы"), а также актеры Тэнди Ньютон и Чиветел Эджиофор, и шеф-повар Гордон Рамзи.
Ролик в шуточной манере инструктирует пассажиров о безопасности на борту самолета. Снят он был совместно с благотворительной организацией Comic Relief.