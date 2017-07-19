"Мистер Бин" снялся в ролике для British Airways

В видео также фигурируют кинозвезды Иэн Маккеллен и Джиллиан Андерсон.

В Сети был обнародован ролик, снятый для авиакомпании British Airways, в котором приняли участие мировые звезды кино. В частности, в видео появляется легендарный актер Роуэн Аткинсон, известный по серии фильмов о Мистере Бине.

Кроме него также снялись Иэн Маккеллен ("Властелин колец"), Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы"), а также актеры Тэнди Ньютон и Чиветел Эджиофор, и шеф-повар Гордон Рамзи.

Ролик в шуточной манере инструктирует пассажиров о безопасности на борту самолета. Снят он был совместно с благотворительной организацией Comic Relief.