Седюк в суде извинился перед Джамалой за оголенный зад

Скандальный пранкер предстал перед судом и обвиняется в хулиганстве.

Скандально известный украинский пранкер Виталий Седюк сегодня предстал перед судом. Слушание дела проходит в Днепровском райсуде столицы, передает TCH.

Известно, что Седюку предъявлены обвинения в хулиганстве за его поступок во время Евровидения-2017, когда молодой человек вышел на сцену, где выступала Джамала, и оголил свои ягодицы.

Сообщается, что прокурор просил для Седюка наказание по части первой статьи 296 УК в виде общественных работ.

Издание отмечает, что Виталий Седюк публично попросил прощения у Джамалы в ходе суда. Приговор пранкеру огласят в 14.30.