20 интересных фактов о левшах

Наверняка у каждого из вас есть друзья или знакомые — левши. А может быть и вам удобнее все делать левой рукой. Левши так или иначе отличаются от людей, привыкших делать все преимущественно правой рукой, и некоторые эти отличия являются довольно любопытными. Предлагаем вам почитать этот список интересных фактов о левшах и узнать больше о себе или своих друзьях.

Около 10-12 процентов людей в мире являются левшами. Женщины чаще бывают правшами, чем мужчины.

Официальный «День Левшей» отмечается 13 августа. Это ежегодное событие, инициированное в 1992 году, чествует левшей и повышает осведомленность общества о трудностях и разочарованиях левшей, которые живут в мире, устроенном в основном для правшей.

В разные времена леворукость рассматривалась по-разному: как вредная привычка, как знак дьявола, признак невроза, мятежного характера, но и как черту, означающую творчество и музыкальные способности.

Тестирование, проведенное Университетом Сэйнт Лоуренс в Нью-Йорке обнаружило, что среди левшей больше людей с коэффициентом умственного развития больше 140, чем среди правшей. Среди знаменитых левшей-мыслителей есть Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин и Бенжамин Фраклин.

Матери, чей возраст выше 40 лет на момент рождения ребенка в 128 раз вероятнее родят левшу, чем матери в возрасте 20 лет.

Среди эскимосов, каждый левша считается потенциальным колдуном. В Марокко, левшей называют s’ga, слово означающее дьявол. У инков левши способны излечивать, и обладают магическими способностями. У североамериканских народов зуни леворукость считается признаком удачи.

Во многих исламских странах, людям запрещается есть левой рукой, которая считается «нечистой», так как она используется для очищения тела после дефекации. Также публичный показ левой руки является противозаконным в некоторых исламских странах, включая Саудовскую Аравию.

Несмотря на то, что почти 90 процентов людей являются правшами, среди котов, крыс и мышей доминирование одной из рук (или точнее сказать лап) в равной степени распределено между праволапостью и леволапостью.

Исследования показали, что левши более талантливы в ориентировке в пространстве, математике и архитектуре. Правши же более одаренны в вербальных навыках.

Леворукость передается по наследству. Так, левшами в королевской семье являются Королева-мать, Королева Елизавета II, Принц Чарльз и Принц Уильям. Связи между правой и левой стороной мозга быстрее у левшей. Это означает, что у левшей информация передается быстрее, что делает их более эффективными при работе с несколькими стимулами.

Левая сторона исторически считалась боле слабой, а также «женской». Однако, согласно последним статистическим данным мужчины чаще становятся левшами, чем женщины.

Недоношенные дети вероятнее окажутся левшами. К тому же младенцы, получившие низкие баллы по шкале Апгар при рождении чаще бывают левшами, чем те, кто получил более высокие баллы.

Исследователи выяснили, что в среднем левши достигают половой зрелости позже, чем правши.

Только около 1 процента людей на земле действительно одинаково свободно владеют обеими руками.

Исследования показали, что если левша повредит свою доминирующую руку, он научится владеть другой рукой легче, чем правша.

Согласно Журналу по нервным и психическим болезням, мозг левши обрабатывает эмоции по другому, и левши более восприимчивы к отрицательным эмоциям таким, как гнев.

Некоторые ученые предполагали, что изначально левша был в утробе матери с близнецом, который не выжил и этот феномен был назван «исчезнувший близнец».

Когда младенца кладут на живот, правши поворачивают голову направо. Левши, как правило, поворачивают голову налево или не отдают предпочтение ни одной стороне.

Среди самых знаменитых левшей есть: Пол Маккартни, Билл Гейтс, Фидель Кастро, Генри Форд, Чарли Чаплин, Александр Великий, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Льюис Кэрролл, Юлий Цезарь, Моцарт, Бетховен, Ницше, Марк Твен , Прокофьев, Гете, Кафка и многие другие.