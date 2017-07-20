Заграничный бизнес-тандем: владелец сети Novus вместе с кипрской компанией поставят в Николаевской области элеватор

20.07.17 08:28Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Параллельно компания разрабатывает проект морского порта в Николаеве

Агрокомпания Crousman Constructions Limited станет собственностью владельца продуктовых супермаркетов Novus, который купил её совместно с кипрской компанией Castle Black Limited. Согласно решению АМКУ, Crousman Constructions Limited предоставит услуги элеватора в Николаевской области, передаёт Nikolaev-city.

Собственник сети супермаркетов Novus - BT Invest, также является владельцем холдинга Stolitsa Group, который продает проекты недвижимости в столичном регионе. В его владения также входит Retroville — столичный торговый центр.

Параллельно компания разрабатывает проект морского порта в Николаеве.

Новое приобретение BT Invest, агрокомпания Castle Black Limited, работает в сфере строительства и ремонта складских помещений, предоставляет в аренду коммерческую недвижимость, а также выращивает и реализует зерновые, бобовые и семяна масличных культур.

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