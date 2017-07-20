В Николаеве появилась скульптура коленопреклоненного человека. Николаевцы задумались, что хотел сказать автор?

«На углу Соборной и Потемкинской появился новый арт-объект. Говорят, рабочее название "36 "ЗА"...», - говорилось в сообщении.

Andrey Yakovlyev на своей страничке в социальной сети Facebook сообщает о том, что в Николаеве на углу Соборной и Потемкинской появился новый арт-объект.

Большинство комментариев под постом были негативными, но есть и положительные отзывы.

В первом случае николаевцы утверждали, что эта скульптура олицетворяет нашу страну, а в другом, что это призыв. Призыв выйти из рабской матрицы.

Сам же автор сообщения намекнул, что вероятно эту скульптуру можно олицетворить со слугами народа.