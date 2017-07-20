06.07.17 12:442220
В Николаеве появилась скульптура коленопреклоненного человека. Николаевцы задумались, что хотел сказать автор?
|20.07.17 10:27
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«На углу Соборной и Потемкинской появился новый арт-объект. Говорят, рабочее название "36 "ЗА"...», - говорилось в сообщении.
«На углу Соборной и Потемкинской появился новый арт-объект.
Говорят, рабочее название "36 "ЗА"...», - говорилось в сообщении.
Andrey Yakovlyev на своей страничке в социальной сети Facebook сообщает о том, что в Николаеве на углу Соборной и Потемкинской появился новый арт-объект.
Большинство комментариев под постом были негативными, но есть и положительные отзывы.
В первом случае николаевцы утверждали, что эта скульптура олицетворяет нашу страну, а в другом, что это призыв. Призыв выйти из рабской матрицы.
Сам же автор сообщения намекнул, что вероятно эту скульптуру можно олицетворить со слугами народа.