"Нахрапевший" хит Despacito перуанец стал звездой Видеоролик с ним за неделю собрал миллион просмотров на YouTube. В Сети продолжает набирать популярность видеоролик с перуанцем, который "нахрапел" мировой хит Despacito пуэрториканского певца Лиса Фонси. Авторами видео являются супруга мужчины и ее племянник, передает Billboard. Видеоролик был обнародован на видеохостинге YouTube неделю назад, и уже успел собрать более миллиона просмотров. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама