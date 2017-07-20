06.07.17 12:442220
"Нахрапевший" хит Despacito перуанец стал звездой
|20.07.17 10:38
|56
|0
Видеоролик с ним за неделю собрал миллион просмотров на YouTube.
Видеоролик с ним за неделю собрал миллион просмотров на YouTube.
В Сети продолжает набирать популярность видеоролик с перуанцем, который "нахрапел" мировой хит Despacito пуэрториканского певца Лиса Фонси. Авторами видео являются супруга мужчины и ее племянник, передает Billboard.
Видеоролик был обнародован на видеохостинге YouTube неделю назад, и уже успел собрать более миллиона просмотров.