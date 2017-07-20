Креативный блогер записал песню с помощью спиннера

Видео набирает популярность на YouTube, получив уже более 130 тысяч просмотров.

Канадский блогер Sickick записал и спел поп-композицию при помощи спиннера. Видео с выступлением блогера было обнародовано на его YouTube-канале.

К настоящему моменту ролик успели просмотреть более 130 тысяч пользователей, однако он продолжает стремительно набирать популярность.

"Один из самых креативных артистов современного поколения", - прокомментировал работу музыканта один из пользователей.

При записи блогер использовал спиннер, к которому прикрепил содержимое музыкальной открытки, и записывал издаваемые им звуки.