06.07.17 12:442220
Археологи знайшли найстарішій у світі «смайл»
|20.07.17 11:24
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Глечик з солодким напоєм датовано 1700 роком до нашої ери, тобто посмішка на ньому намальована 4 тисячі років тому.
Глечик з солодким напоєм датовано 1700 роком до нашої ери, тобто посмішка на ньому намальована 4 тисячі років тому.
Археологи, що працюють на території південної частини Туреччини на розкопках біля старовинного хеттського міста Каркемиш, зробили несподіване відкриття - вони знайшли 4000-річний глечик із смайлом, розповів The Independent.
«Безсумнівно, там усміхнене обличчя (на амфорі немає інших слідів фарбування) і не має паралелей у старовинному керамічному мистецтві області», — сказав доктор Ніколо Маркетті з Болонського університету.
Глечик, знайдений у похоронній камері, використовувався для солодкого шербетового напою, і був створений 1700 р. до нашої ери.
Посмішку помітили тільки коли відвезли керамічний вироб в лабораторію для реставраційних робіт.