Археологи знайшли найстарішій у світі «смайл»

Глечик з солодким напоєм датовано 1700 роком до нашої ери, тобто посмішка на ньому намальована 4 тисячі років тому.

Археологи, що працюють на території південної частини Туреччини на розкопках біля старовинного хеттського міста Каркемиш, зробили несподіване відкриття - вони знайшли 4000-річний глечик із смайлом, розповів The Independent.

«Безсумнівно, там усміхнене обличчя (на амфорі немає інших слідів фарбування) і не має паралелей у старовинному керамічному мистецтві області», — сказав доктор Ніколо Маркетті з Болонського університету.

Глечик, знайдений у похоронній камері, використовувався для солодкого шербетового напою, і був створений 1700 р. до нашої ери.

Посмішку помітили тільки коли відвезли керамічний вироб в лабораторію для реставраційних робіт.