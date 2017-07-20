Ученые объяснили, почему собаки такие дружелюбные

20.07.17 17:55Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

Дружелюбие и доверие собак по отношению к хозяевам связаны с генетическими особенностями.

Ученые из Университета штата Орегон обнаружили у собак изменения в структуре хромосом, которые также встречаются у людей с синдромом Уильямса. У больных этим генетическим заболеванием развивается умственная отсталость, но вместе с тем они очень дружелюбны и доверчивы. С подробностями можно ознакомиться в издании Science Advances.

«Это исследование крайне интересно с той точки зрения, что оно поддерживает гипотезу «выживания добрейших», описывающей процесс одомашнивания собак. Когда эти гены были повреждены и переставлены в хромосомах волков, их страх перед людьми был заменен на дружелюбие, и у человека появился первый спутник», — прокомментировал открытие Брайан Хэйр, эволюционист-антрополог из университета Дьюка в Дареме

Ученые провели генетическое исследование 16 собак и 8 волков. Биологов интересовали структурные изменения в генах, например, делеция (хромосомная перестройка, при которой происходит потеря участка хромосомы) или перенос ДНК в другое место.

«Во время одомашнивания собаки стали более дружелюбными, чем их дикие сородичи. В отличие от волков, они начали искать контакта с человеком. Мы выяснили, что своей «общительностью» собаки обязаны изменениям в структуре хромосом», – сообщил автор исследования Адам Бойко.

Специалистам удалось найти изменения в двух генах одной хромосомы, которые отвечали за дружелюбие у собак. Мутации коснулись шестой хромосомы у генов GTF2I и GTF2IRD1. Делеция в шестой хромосоме у собак напомнила ученым делецию в седьмой хромосоме у людей, больных синдромом Уильямса, которые обладают такой же «детской» психикой и очень привязаны к другим людям.

Считается, что человек приручил собак еще в каменном веке, задолго до одомашнивания других животных. Пока остается неясным время их приручения — существуют ископаемые свидетельства как относительно позднего (10-18 тысяч лет назад), так и раннего (свыше 36 тысяч лет назад) одомашнивания.

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