Зачем в Испании эксгумируют тело Сальвадора Дали?

Сегодня, в восемь часов вечера по местному времени Каталонии, будет совершена процедура эксгумации останков известного художника Сальвадора Дали. Зачем и кому это понадобилось.

Оказывается, вскрывать гроб известного испанского художника Сальвадора Дали будут по требованию 61-летней Пилар Абель, которая твердит, что он ее отец. Женщина добивалась права на эксгумацию тела художника более 10 лет.

«Эта процедура, спустя почти тридцать лет после смерти художника, нужна чтобы урегулировать давнюю претензию Пилар Абель, которая утверждает, что она единственный ребенок Дали», — говорится в сообщении The Guardian. Специалисты, после вскрытия гроба с останками художника, возьмут образцы ДНК из его костей и зубов. Дальше, вместе с образцами ДНК самой Абель, их отправят на исследования в лабораторию Мадрида. Женщина с нетерпением ожидает эксгумации, так как уверенна в результатах теста. Абель говорит, что она появилась на свет через связь ее матери и художника в 1955 году.

Чтобы добраться до захоронения, специалистам потребуется снять полуторатонную каменную плиту, которая лежит над могилой художника. Это произойдет в восемь часов вечера, когда посетители покинут кладбище, где похоронен Сальвадор Дали.

В том случае, если результаты теста ДНК подтвердят теорию Пилар Абель, что она дочь Дали, женщина сможет претендовать на четверть наследия художника. Отметим, что сейчас оно находится в распоряжении специального Фонда Сальвадора Дали.