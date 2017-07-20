Google и BlaBlaCar запустили в Украине совместный сервис

20.07.17 20:20Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

В Google Maps появилась возможность поиска попутчиков при помощи известного сервиса BlaBlaCar.

Теперь искать попутчиков на BlaBlaCar можно и при помощи Google Maps. Компании запустили в Украине совместный проект. Так, при поиске вариантов для проезда между городами, пользователям будут показываться доступные варианты поездок в сервисе райдшеринга.

«Кроме поездок на автомобиле, велосипеде, в общественном транспорте и пеших прогулок, пользователям Google Maps теперь доступен и райдшеринг. Поездки между городами, предложенные на платформе BlaBlaCar, были интегрированны в секцию видов транспорта, рекомендованных картографическим сервисом Google, — рассказали разрабочики. Как сообщает издание, разработчики решили пойти дальше и предоставили возможность посмотреть доступные поездки еще и во вкладке общественного транспорта. Там же будут указываться время и стоимость поездки.

Стало известно, что в ближайшее время интеграция сервисов станет доступна не только в Украине, но и в Бельгии.

Отметим, что согласно статистике сервиса BlaBlaCar, в июне этого года украинские водители предложили пассажирам более 35 тысяч мест на поездках между Киевом и Одессой.

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