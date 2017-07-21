Центральная улица как отражение реалий Николаева

21.07.17 10:37Сколько просмотров этой статьи84Сколько комментариев этой статьи0

Долгожданные выходные совсем близко, поэтому «место встречи» изменить нельзя.

Мы привыкли часто слышать знакомую всем фразу: «Встретимся на совке». И чаще, чем там, николаевцы бывают только дома. Так чем же себя занять на центральной улице города? Ведь Соборная считается самой длинной пешеходной улицей Украины и многие даже сравнивают ее с одной из известных улиц Одессы – Дерибасовской.

Действительно, «Советская» может скрывать уйму интересных вещей. Но стоит ли приравнивать ее к главной одесской улице, решать вам, передает NikLife.com

Примечательно, что одним из популярных мест у молодежи, да что там, даже у пенсионеров считается Каштановый сквер – в простонародии николаевцы называют его «Горбатый». Когда-то там был даже бесплатный wi-fi, однако сейчас его найти не удалось. Также рядом установили дорогостоящие вазоны с цветами на столбах. И со временем к ним добавили привлекающие знаки: «Місце для поцілунків», «Час для фото», «Тільки щасливі люди можуть бачити цей напис». Все это годами дополняет аллея картин николаевских художников и продавцов сувениров. Стоит отметить, что это, пожалуй, единственное место в городе, где можно купить магнитики с изображениями и символами Николаева. Более того, одной из немногих фишек улицы выделим «совковое» кафе, где делают настоящие молочные коктейли. Это место, где интерьер и атмосфера прошлого сохранились до сих пор, а название изменилось на «Витамин бар».

А к чему же так привык николаевский глаз, что даже не замечает, что становится со всеми любимой улицей? Итак, Соборная встречает горожан всем известным MсDonald's с детской горкой и «чудесными» торговцами Avon, спинерами, шариками, детскими игрушками, сигаретами, кофе, квасом, ушками, обручами и игрой с боксерской грушей. Это все ничего, если бы после захода солнца там не собиралось столпотворение нетрезвых особей мужского пола. Кроме того, следующим «увлекательным» местом становится пункт проката детских машинок и велосипедов. Все это хорошо, но подобный вид развлечений раскидан по всей центральной улице и, несмотря на то, что не имеет соответствующего внешнего вида, напоминает набережную Коблево, добавляя некой «дешевизны».

Более того, прогуливаясь по Соборной, жители города натыкаются на ларьки с мороженым (где, напомним, находятся грязные палочки, не соответствующие нормам), кукурузой и пирожками непонятного происхождения, сладкой ватой, подростки-продавцы которой, в принципе, не следят за соблюдением санитарии.

И, пожалуй, еще одним главным развлечением для горожан, по-видимому, является реклама, которая прикрывает не только разваливающиеся здания, но и мешает под ногами.

Рассматривание подобного мусора у николаевцев вызывает смех, так как безвкусная реклама обладает способностюь привлекать. А самые лучшие «художники-стенографисты» еще и с каждым днем добавляют собственных красок на стены улиц и ларьков с помощью граффити.

К сожалению, «совок» немногое может предложить отдыхающим горожанам. Пожалуй, единственной отдушиной являются молодые и талантливые музыканты, которые по вечерам разбавляют скучные прогулки игрой на инструментах. Итог: николаевцам приходится развлекать самих себя.

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