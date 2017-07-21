Последний клип Linkin Park собрал 5,7 млн за сутки

Видеоролик был выпущен в день смерти фронтмена Честера Беннингтона.

Клип группы Linkin Park на композицию Talking To Myself, который был выпущен в день смерти солиста Честера Беннингтона, менее чем за сутки собрал свыше 5,7 миллионов просмотров.

Клип был обнародован на официальной YouTube-странице группы и смонтирован из видеозаписей выступлений коллектива, репетиций в студии и личных моментов.

Известно, что Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля в возрасте 41 года. Он повесился в собственном особняке в пригороде Лос-Анджелеса. До этого музыкант долгие годы боролся с наркотической и алкогольной зависимостью.

Он являлся хорошим другом музыканта Криса Корнелла - 53-летнего фронтмена Soundgarden, который покончил с собой в мае этого года.

Группа Linkin Park за годы своего существования четыре раза удостаивалась наград как лучшая альтернативная группа США по версии American Music Awards. Кроме того, коллектив лидировал неоднократно в чарте Billboard и является обладателем Grammy.